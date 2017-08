Recomandare de carte: 800 de retete secrete pentru sanatate

Cartea poate fi achizitionata din libraria online elefant.ro

In cazul unor afectiuni benigne, ar fi salutar, de exemplu: pentru tratarea unei gripe sau a unei otite folosire potrivita a caldurii, pentru alinarea suferintelor insolatiei in cateva minute intr-un mod uimitor, un produs de uz curent, pentru stoparea unei diarei, sucul unui fruct potrivit, pentru tratarea unei angine in cateva ore, stimularea pur si simplu o unei zona anume a bratului, pentru evitarea imbatarii, folosirea unui produs prezent in toate bucatariile, pentru calmarea unui acces de hipertensiune arteriala, aplicarea de cuburi de gheata pe locul potrivit etc.

Foarte usor de folosit gratie clasificarii alfabetice a afectiunilor si maladiilor si lipsita de orice vorbarie inutila, aceasta carte, suta la suta practica, este o esenta a celor mai eficiente secrete de sanatate.

Imprumutate din diferite culturi din lumea intreaga, aceste remedii traditionale au fost experimentate zilnic vreme de mai multe decenii, dar laboratoarele le ignora sau le ascund din cauza lipsei de interes economic. Acest ghid este destinat celor care sunt gata sa renunte la vechile prejudecati si doresc sa evite folosirea medicamentelor chimice (insotite de efectele lor secundare).

Iata asadar 800 de metode simple, dintre care unele complet inedite, pentru a rezolva cu o eficacitatea redutabila cele mai multe dintre problemele de sanatate ale vietii de zi cu zi. Si asta aproape gratuit!