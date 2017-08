17 surse de durere in corp care au legatura cu EMOTII PUTERNICE

Iata ce probleme emotionale ar putea semnifica durerile tale:

1. Durerea muschilor

Sanatatea muschilor reprezinta abilitatea noastra de a ne misca in viata. Daca ne dor muschii, ar trebui sa ne punem intrebari despre cat suntem de flexibili in atitudinea noastra fata de ceea ce ni se intampla in prezent. Durerea de muschi ne atrage atentia ca trebuie sa devenim mai flexibili si in gandire.

2. Durereade cap

Durerile semnifica dificultatea de a lua decizii. Migrenele apar atunci cand noi stim care este cea mai buna alegere pentru noi insine si cu toate acestea actionam in sens contrar. Asigura-te ca in fiecare zi ai timp si pentru relaxare; mediteaza la aspectele vietii tale care te framanta.

3. Dureri de gat

Durerile de gat pot fi o indicatie ca ai o problema cu iertarea celorlalti sau chiar fata de tine. Este timpul sa lucrezi constient cu sentimentele de iertare.

4. Dureri de gingie

Durerile de gingie au legatura cu incapacitatea noastra de a ne stabili tinte clare. Pot sa semnaleze o indepartare de chemarea noastra suprema in viata.

5. Durere de umar

Poate indica ca tu duci pe umeri o mare povara emotionala. Este momentul cand trebuie sa te conectezi mai mult cu alti oameni, cand ar trebui sa vorbesti despre lucrurile care te apasa si sa te increzi in cei apropiati ca pot sa fie langa tine.

6. Durere de stomac

Durerile de stomc apar atunci cand, la modul figurativ, nu am reusit sa „digeram" ceva negativ.

7. Durere de spate (superior)

Aceasta indica ca te simti parasit/a din punct de vedere emotional. Nu simti suport, iubire si aceasta emotie puternica se instaleaza la nivelul spatelui.

8. Durere de spate (inferior)

Durerea la nivelul inferior al spatelui semnifica ca iti faci foarte multe griji din punct de vedere financiar. Este timpul sa te organizezi mai bine din punct de vedere financiar, sa cauti solutii impreuna cu cei apropiati.

9. Durerea osului sacral

Semnifica fpatul ca poate stai pe o problema pe care ocolesti sa o adresezi. Este timpul sa gasesti o rezolutie pentru ceva ce te framanta dar pe care vrei sa uiti.

