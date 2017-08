5 salate delicioase inspirate din bucatariile lumii

Salatele, bogate in nutrienti si sarace in calorii, sunt numai bune pentru a face fata zilelor toride.

Comunicat de presa

Pe masura ce temperatura urca in termometre, preferintele romanilor in materie de mancare se orienteaza catre preparatele usoare, precum salatele, bogate in nutrienti si sarace in calorii, numai bune pentru a face fata zilelor toride. Si, daca tot e vara, iar gandul zboara la vacante peste mari si tari, foodpanda.ro, cea mai mare platforma de food ordering din Romania, prezinta cinci salate gustoase inspirate din bucataria internationala.

Salata Fattoush

Foto: Gaurav Nemade /Flickr.com

Cunoscuta ca fiind unul dintre cele mai gustoase preparate oferite de gastronomia libaneza, este populara in tarile din regiunea Levant, precum Irak, Iordania, Liban, Palestina si Siria. Ingredientul-vedeta al acestei salate este pita, sau painea (lipia) Orientului Mijlociu. Restul ingredientelor pot varia in functie de preferinte, dar, de cele mai multe ori, sumacul, condimentul specific care ii ofera gustul acrisor salatei, asezoneaza perfect salata verde si legumele proaspete. Ceea ce face din salata fattoush o reteta perfecta pentru vara este chiar gustul proaspat si racoritor oferit de frunzele de menta presarate din abundenta.

Ensalada de nopales





Foto: Krista /Flickr.com



Gustoasa, satioasa si, cel mai important, nu inteapa! Ensalada de nopales sau salata de cactus este un preparat extrem de popular in Mexic si America Centrala. Gustul exotic de nopales, o specie de cactus comestibila, alaturi de gustul proaspat de legume si branza cremoasa fac din aceasta salata un preparat perfect pentru anotimpul calduros.

Salata greceasca





Foto: Chelsea Nesvig /Flickr.com



Ce-ar fi vara fara salata greceasca? Usor de pregatit, gustoasa si numai buna pentru zilele toride de vara, salata greceasca, cunoscuta si sub numele de horiatiki, imbina armonios gustul legumelor proaspete cu cel al branzei feta si al maslinelor.

