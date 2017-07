Terapia Subliminala - cea mai noua metoda de a combate alcoolismul si dependenta de alcool

Terapia Subliminala se realizeaza fara inductie hipnotica, este rapida si extrem de eficienta deoarece mintea umana are o capacitate remarcabila de a controla corpul atunci cand ne concentram. Pe langa hipnoterapie, este una dintre cele mai cunoscute terapii pentru depasirea adictiei de alcool.

Romania se afla in primele cinci tari din Europa privind consumul de alcool, potrivit unui raport al Organizatiei Mondiale a Sanatatii pe 2016, iar potrivit specialistilor, acest obicei afecteaza la fel de puternic, atat la nivel mental cat si fizic individul, fiind una dintre dependentele cel mai greu de tratat.

Chiar daca parerile sunt mereu impartite cand vine vorba de efectele benefice sau, dimpotriva, daunatoare ale consumului de alcool, insa intotdeauna excesele s-au dovedit a fi daunatoare, atat pentru organism, cat si pentru siguranta celorlalti.

“Consumul moderat pare sa fie bun pentru inima si sistemul circulator si protejeaza impotriva diabetului de tip 2 si a calculilor biliari. Excesul de alcool este principala cauza a accidentelor de trafic, dauneaza inimii si ficatului, poate dauna copilului nenascut daca este consumat in timpul sarcinii, creste sansele de dezvoltare a cancerului, contribuie la depresie, violenta sau agresivitate in relatii. Fata intunecata a alcoolului nu ar trebui sa fie o surpriza. Ingredientul activ din bauturile alcoolice, o molecula simpla numita etanol, poate afecta organismul in moduri diferite. Influenteaza direct stomacul, creierul, inima, vezica biliara si ficatul. Etanolul afecteaza nivelurile lipidelor (colesterol si trigliceride) si insulina din sange, precum si inflamatia si coagularea. De asemenea, modifica starea de spirit, concentrarea si coordonarea”, afirma psihologul Angela Nutu (foto), vicepresedintele Asociatiei Romane de hipnoza.

Cand consumul de alcool conduce la alcoolism?

Potrivit psihologului Angela Nutu, alcoolismul este definit ca un model problematic al consumului de alcool, care are ca rezultat doua sau mai multe dintre urmatoarele situatii intr-o perioada de 12 luni:

1. Consumi o cantitate mai mare sau pe o perioada mai lunga de timp decat intentionezi.

2. Simti ca ai nevoie sau ca ar trebui sa intrerupi obiceiul de a bea, oricare ar fi cantitatea.

3. Petreci mult timp consumand alcool sau recuperandu-te dupa efectele acestuia.

4. Te gandesti frecvent ca ai nevoie sau ca iti doresti sa bei alcool.

5. Nu reusesti sa-ti indeplinesti corespunzator activitatile la birou sau cele casnice.

6. Continui sa bei chiar daca iti afecteaza relatia cu prietenii si familia.

7. Prioritizezi consumul de alcool prin renuntarea la activitati care inainte iti aduceau bucurie.

8. Continui sa bei chiar daca alcoolul te face sa te simti anxios, depresiv.

9. Dezvolti o toleranta la consumul de alcool mult mai mare decat in trecut.

10. Simptome de sevraj – tulburari de somn, neliniste, greata, transpiratii.

