7 tehnici care te ajuta sa invingi stresul si emotiile negative

Alimentatia si activitatea fizica sunt doua subiecte care revin mereu in discutie cand vorbim despre mentinerea starii de sanatate. Ne evaluam farfuriile si cosul de cumparaturi, cautand sa bifam cat mai putin pe lista alimentelor cu valoare indoielnica, folosim ceasuri si aplicatii mobile pentru alergare, programam vizite la medic, fie si numai pentru un control de rutina.

Pare ca avem totul sub control si ca stapanim instrumentele prin care putem tine problemele la distanta. Si totusi, uneori echilibrul se clatina, scuturile organismului incep sa dea semne de slabiciune, iar noi nu intelegem ce am facut gresit. Este momentul sa evaluam si altceva: gandurile si emotiile.

Legatura dintre emotiile negative si boala face de multa vreme parte din viziunea medicinei traditionale chineze. Intr-un studiu realizat timp de un an, pe un esantion de 239 de femei, de catre cercetatori de la Universitatea din California, este analizata aceasta legatura si, in acelasi timp, este urmarita eficienta pe care o dieta sanatoasa, sportul, masajul si somnul le au in reducerea stresului provocat de evenimente de viata majore, cum ar fi pierderea locului de munca sau divortul.

Rezultatele arata ca cele mai multe astfel de evenimente provoaca o reducere în lungime a telomerilor (structuri celulare aflate în termina iile cromozomilor), fenomen responsabil de imbatranirea celulara. Lungimea telomerilor este un bun predictor al starii de sanatate, putand fi afectata de mostenirea genetica, de obiceiurile nesanatoase, dar si de stresul cronic.

Exista ins si o veste buna: acelasi studiu demonstreaza ca efectele stresului pot fi diminuate prin obiceiuri de viata sanatoase, dar si prin diverse terapii.

Iata cateva sugestii de obiceiuri, atitudini sau terapii prin care poti sa iti recuperezi energia si echilibrul:

1. Stresul si oboseala se manifesta adesea prin dureri la nivelul muschilor si al articulatiilor, cel mai bun leac fiind masajul terapeutic. Daca efectelor stresului li se adauga si alte probleme, ca afectiuni ale coloanei vertebrale cauzate de orele de lucru prelungite in fata computerului, este posibil sa ai nevoie de o vizita la o clinica de recuperare prin fizioterapie.

2. Redu consumul de cofeina. Cafeaua si ciocolata determina cresterea nivelului de hormoni ai stresului. Discutiile impartasite cu cea mai buna prietena, in timp ce sorbiti din ceasca aburinda, sunt cel mai bun pansament, dar pastreaza doza mica.

3. Imprieteneste-te cu micul dejun, chiar si atunci cand ai o zi plina de deadline-uri sau grijile stau in calea poftei de mancare. Consumul nervos e mare si ai nevoie sa faci plinul de energie.

4. Mentine o rutina sanatoasa. Nu lasa stresul sa iti afecteze dieta sau programul de exercitii fizice.

5. Alege sa vezi partea plina a paharului: muta concentrarea din zona negativa si cauta in memorie experientele si lucrurile care te fac sa zambesti. Incearca sa vezi lucurile in perspectiva, pe termen lung si nu doar momentul prezent si dificultatile lui. Inlocuieste stirile cu o carte buna.

6. Fa piata, in cautare de culori si arome proaspete. Cumpara sau gateste ceva ce iti aminteste de copilarie. De exemplu: dovleac la cuptor, turte taranesti sau orez cu lapte si scortisoara.

7. Redescopera plimbarile in natura si bucuria mersului cu talpile goale prin iarba, apa sau nisip.

