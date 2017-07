3 terapii care AJUTA STARII DE BINE

Comunicat de presa

Suzana Pretorian, medic specialist in balneologie in cadrul Danubius Health Spa Resort, recomanda cateva terapii cu rol antistres.

1. Masajele cu efect de relaxare

Masajul are efect direct de relaxare musculo-articulara, dar si indirect, psihic, prin eliberare aproape instantanee de oxitocina, hormonul armoniei individuale si sociale. Oxitocina are efect analgezic, de activare a circulatiei, induce relaxarea psihica si o stare de bine, de calm. Masajul este remediul antistres ideal datorita efectului instant. Poti alege dintr-un meniu foarte generos ce cuprinde de la masajul medical, la masaj limfatic general si altele – masaj thailandez, masaj cu pietre vulcanice, masaj sincron, masaj cu ulei cald.

2. Impachetarile cu namol

Impachetarea totala cu namol sapropelic peloidogen extras din Lacul Ursu, produce relaxare musculo-articulara profunda si de durata, dar si relaxare psihica datorita temperaturii (cca 42 gr C), compozitiei si modului de aplicare.

Compozitia include cantitati crescute de clorura de sodiu cu efect de resorbtie a edemelor, activare a circulatiei, in timp ce substantele organice continute (biostimuline, vitamine, acizi humici, auxin – o combinatie de hormoni asemanatori celor feminini estrogen si progesteron) induc virarea spre o stare de calm si relaxare. Dupa cca 5 sedinte de impachetare cu namol, efectul de reglare neuro-vegetativa si antistres se mentine cca 6 luni. Efectul estetic al pielii (catifelare, hidratare, elasticitate recastigata) se adauga la starea de bine.

3. Baile in apa sarata

Apa sarata hiperconcentrata extrasa din Lacul Ursu are efecte generale asemanatoare namolului, la care se adauga efectul imersiei in apa (corpul este de pana la 16 ori mai usor imersat in apa sarata hiperconcentrata) – ce reaminteste subconstient prin plutire, sunet si caldura apei de calmul vietii intrauterine. Efectul caracteristic apei, de reechilibrare a zonelor deficitare sau supraincarcate electromagnetic ale corpului, este mai accentuat in cazul apei sarate hiperconcentrate, prin mecanism ionic si osmotic.

La acestea se adauga memoria informationala a apei (apa inmagazineaza, memoreaza si transmite calitatea mediilor prin care trece sau de unde este adusa). Spre deosebire de apele ce traverseaza medii urbane, intens poluate informational, apa extrasa din Lacul Ursu aduce cu sine calmul, echilibrul si incarcatura intens pozitiva a arealului natural pur al statiunii Sovata.