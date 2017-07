Alimentul minune al Mayasilor: 9 beneficii EXTRAORDINARE pentru sanatate ale semintelor de Chia

Tratamente naturiste - semintele de chia

Chia este o planta originara din America de Sud, iar semintele sale asigurau baza alimentara pentru Azteci si Mayasi. De altfel, chia este cuvantul mayas pentru “putere”, fiindca mayasii venerau acest aliment pentru proprietatile sale asupra organismului.

Consumul de chia fortifica organismul

Planta de Chia este cunoscuta in mod stiintific sub denumirea de Salvia Hispanica si este practic, inrudita cu menta. Iar semintele sale destinate consumului sunt micute si negre.

Chiar daca sunt cunoscute din vechi timpuri pentru beneficiile lor asupra organismului, abia recent, in vremurile noastre moderne, semintele de chia au inceput sa isi recapete notorietatea. Astazi sunt foarte populare. Datorita beneficiilor pentru sanatate sunt consumate de catre oameni din intreaga lume, in special vegani si vegetarieni, dar evident ca sunt bine-venite in dieta oricui.

Foto: Shutterstock/ Jarvna

Nu va lasati inselati de cat de micute sunt caci… 28 de grame de seminte de chia contin:

1. Semintele de chia au foarte putine calorii dar sunt in schimb foarte hranitoare

28 de grame (doua linguri, cam asa) de seminte chia contin doar 137 de calorii. Astfel, semnitele de chia devin una dintre cele mai bune surse de nutrienti importanti pentru organism sunt pline de fibre, proteine, Omega-3, acizi grasi. Sunt foarte hranitoare, ne satura repede si ne ajuta in diete.

2. Semintele de chia ajuta la imbunatatirea performantei sportive

Legenda spune ca aztecii si mayasii consumau semnite de chia pentru a-si creste capacitatea corpului de a face fata la efort fizic.

Momentan nu au fost efectuate studii extinse cu privire la aceasta proprietate specifica semintelor de chia, dar un mic studiu efectuat recent a aratat ca intr-adevar, consumul semintelor de chia ajuta pe sportivi in activitatile lor de anduranta fizica.

3. Semintele de chia contin antioxidanti benefici corpului

Un alt atu al semintelor de chia este faptul ca acestea contin antioxidanti. Antioxidantii lupta impotriva radicalilor liberi ce afecteaza activitatea organismului la nivel cellular. Radicalii liberi influenteaza procesul de imbatranire si in acelasi timp au un rol in dezvoltarea bolilor grave precum cancerul.

4. Semintele de chia contin fibre sanatoase pentru corp

Chia sunt una dintre cele mai bune surse de fibre din lume.

Fibrele nu cresc nivelul de zahar din sange, nu au nevoie de insulina pentru a fi procesate in corp si in acest caz nu trebuie sa le consideram "carbohidrati". 28 de grame de seminte de chia contin practic un singur gram de carbohidrati si in rest, 11 g de fibre care sunt foarte benefice organismului. Din cauza continutului ridicat de fibre, semintele de chia absorb de 10-12 ori, masa lor, in apa si se transforma intr-un fel de gelatina, expandandu-se in stomac.

De aceea, atunci cand consumam chia senzatia de satietate este satisfacuta cu foarte putin. Consumul de seminte de chia, care te ajuta sa te saturi repede, inseamna automat mai putine calorii.

