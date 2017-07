Auriculoterapia – solutia prin care 190 de romani au renuntat la fumat in 2016 - 2017

Auriculoterapia, cea mai rapida, sigura si noninvaziva terapie din lume impotriva fumatului, consumului de alcool, obezitatii, stresului a inregistrat rezultate remarcabile in ultimul an in Romania. Peste 190 de romani au reusit sa renunte la fumat prin aceasta terapie raspandita de peste 60 de ani in Europa si SUA.

Comunicat de presa

George Taranu, auriculoterapeut si specialist in combaterea adictiilor prin medicina alternativa, descrie procedura prin care peste 190 de romani au reusit sa scape de viciul fumatului, ca fiind una de scurta durata si complet nedureroasa:

“Cu ajutorul celui mai performant aparat de acest fel din lume si singurul de acest fel din Romania, terapia are loc in doar 15 minute. Prin implusuri electrice la nivelul urechii, nevoia de nicotina este inlocuita cu o cantitate de serotonina suficienta pentru urmatoarea luna. Adica suficient cat sa nu mai simti nevoia sa fumezi. Evident ca mai departe, pe acest drum, totul tine de vointa fiecaruia, dar noi suntem alaturi de pacienti atat inaintea cat si dupa efectuarea terapiei”, detaliaza George Taranu de la clinica Stop-smoking.

Specialistul explica: “Este o terapie izvorata din acupunctura, complet sigura si neinvaziva ce ofera rezultate imediate si permanente pentru renuntarea la fumat si nu numai. Auriculoterapia consider c întregul corp este reprezentat, în mod simetric, pe pavilioanele urechilor si ca toate organele si tesuturile corespund unui punct al urechii. Astfel, exist 200 de puncte pe fiecare ureche. Potrivit Institutului pentru Auriculoterapie din SUA, tehnica poate s depisteze peste 200 de boli, cum ar fi problemele organelor interne, problemele ginecologice, ale organelor senzoriale, precum si maladiile psihice.”

George Taranu marturiseste ca cele mai mari satisfactii de cand a devenit auriculoterapeut le are cand primeste mesaje de multumire sau vizite la cabinet in care fostii pacienti isi sarbatoresc alaturi de el si echipa lui, eliberarea de fumat.

Printre pacientii care au calcat pragul clinicii de auriculoterapie fondata de George Taranu, Stop Smoking, se numara si omul de afaceri Gheorghe Netoiu care declara: “Fumam foarte mult inainte si, dupa procedura prin auriculoterapie din 14 octombrie 2016, am renuntat la fumat. Ma simt extraordinar. Va multumesc”.

Testimoniale:

George Siea, antrenor cycling: “Nu as fi crezut ca pot devein nefumator. Cu ajutorul celor de la Stop Smoking nu mai fumez de mai bine de 3 luni, ma simt mult mai bine, mai sanatos si cu mai multi bani in portofel.”

Celina, inginer: “In sfarsit!!! Dupa 25 de ani de fumat, dupa numeroase incercari de renuntare, am reusit. Ma asteptam sa imi fie greu. Ma asteptam ca dupa perioada de 21 de zile sa revina pofta de fumat. A ramas doar gandul, dar acesta se poate stapani. Nu a existat sevraj, nu am avut stari de irascibilitate. A fost nevoie doar de putina atentie, dar chiar a meritat. Cafeaua are alt gust, parfumul miroase altfel, iar faptul ca a mai fost rapus un demon, este minunat.”

Eugen Lungu, Autosoft: “Sunt un exemplu. Cine ma cunoaste poate sa spuna cam cat fumam pe zi, in jur e 4 pachete, la ora actuala am o luna de zile de cand ma consider nefumator si sunt nefumator. Va multumesc!”