Aceasta reteta de detoxifiere si de regenerare a ficatului este populara pe internet si nu putini sunt cei care au incercat-o si s-au bucurat de rezultate bune. Un lucru trebuie mentionat insa: oricat de benefica este aceasta reteta, nu exista o singura bautura miracol. Ficatul este un organ complex, cu functii complexe in organism, sensibil la anumiti factori. Un ficat se mentine sanatos avand un stil de viata sanatos, cu alimente sanatoase si miscare, cu o greutate constanta si sanatoasa, fara stres sau excese care sa provoace tulburari metabolice.

Poluarea, mediul tot mai toxic in care traieste lumea moderna de astazi, excesul de alcool, drogurile, stilul de viata haotic si stresant, anumiti virusi, alimentele procesate si bogate in substante nocive, substantele chimice din produsele pe care le folosim (produse de igiena personala, produse de curatenie etc), toate acestea cumulate pot afecta sanatatea ficatului pe termen lung. Chiar si anumite condimente si plante aromatice naturale pot duce la toxicitatea ficatului.

Reteta care ajuta la detoxifierea si curatarea ficatului



Foto: Billion Photos /Shutterstock

Pentru a ajuta ficatul in functia sa de detoxifiere, consumati aceasta bautura de 3 ori pe zi timp de 3 zile. Nu o percepeti ca pe o reteta miraculoasa fiindca nu exista asa ceva, ci ca pe o cura care ii va da un imbold ficatului pentru a functiona corespunzator. Atunci cand o urmati, in perioada celor 3 zile, evitati mesele bogate si incarcate si consumati in schimb alte alimente detoxifiante si sanatoase, pe placul ficatului (sfecla rosie, patrunjel, avocado, morcovi, spanac, papadie, usturoi, kiwi etc), pentru a usura procesul de detoxifiere a ficatului si a scapa totodata si de kilogramele in plus.

Ingrediente:

- 3 lamai

- 1 ceasca de patrunjel tocat

- 5 tulpini de telina apio

- 6 cesti de apa

- optional, o cana de coriandru

Preparare:

Cu ajutorul unui blender, se maruntesc bine telina si patrunjelul, apoi se adauga apa si sucul de la cele 3 lamai si se mai amesteca putin.

Plan de consum

Se consuma 2 pahare, de trei ori pe zi, separat de masa. Procedura se repeta si in urmatoarele 2 zile. Daca tolerezi usor aceasta bautura si simti ca iti face bine, mai poti repeta tratamentul inca o data, dar facand o pauza de 7-10 zile de la prima cura.

In fiecare zi, prepara din nou bautura caci este important sa fie consumata proaspata.

Ficatul este cu siguranta unul dintre cele mai fascinante si importante organe din corpul uman, astfel incat merita sa aflam cateva lucruri interesante despre el:

- Ficatul este cel mai mare organ intern al omului si al doilea cel mai mare organ al omului, clasandu-se imediat dupa piele.

- Ficatul este de marimea unei mingi de fotbal, spune Douglas T. Dieterich, director al Institutului de Medicina a Ficatului la Scoala Icahn de Medicina din New York, intr-un articol publicat pe www.health.com

- Ficatul este un organ multitasking, indeplinind sute de functii in organismul nostru (PESTE 500!) . “Ficatul face atat de multe lucruri incat oamenii de stiinta nu au fost inca capabili sa conceapa un aparat care sa suplineasca ceea ce face ficatul precum face aparatul de dializa pentru rinichi.”

Foto: Nerthuz /Shutterstock

“Evolutia sau Dumnezeu sau oricine in care crezi nu te-ar fi lasat cu un organ atat de mare daca nu ar face ceva important. Oamenii uita ca orice mirosim, orice bem si orice mancam este procesat de ficat. Ficatul este o mare fabrica plantata in organismul nostru. Ia-i toate functiile sale si ti-ar fi imposibil sa supravietuiesti”, afirma si doctorul Sujit Janardhan, profesor hepatolog la Centrul Medical Universitar Rush din Chicago, intr-un articol publicat pe www.prevention.com.

- Nu exista retete miraculoase de detoxifiere a ficatului. Un ficat sanatos isi indeplinesti functia de detoxifiere si de eliminare a toxinelor cu succes atunci cand ii oferim o dieta potrivita, bogata in fructe si legume si bazata de cantitati adecvate de proteine si carbohidrati. “Ficatul nu trebuie sa lucreze suplimentar pentru a-si indeplini functia de detoxifiere decat atunci cand organismul sufera de o boala sau o infectie”.

- Din anumite puncte de vedere, ne putem referi la ficat ca la un organ “rezistent”. “Ficatul este atat de rezistent incat daca inlaturi o portiune din el (chiar o treime sau doua treimi), partea care ramane va inlocui partea care lipseste in aproximativ 6-8 saptamani, ajungand sa isi indeplineasca functia ca si inainte”, afirma medicul in acelasi articol.

- Ficatul este unul din cele mai importante organe implicate in procesul natural de detoxifiere a organismului.

- Ficatul este singurul organ care se poate regenera. De aceea, transplanturile de ficat se pot face folosind doar o parte din ficatul donatorului, afirma si Robert S. Brown Jr., gastroenterolog si profesor hepatolog la Centrul Medical Weill Cornell pentru Bolile si Transplantul de ficat din New York, pe www.prevention.com. Cu toate acestea, sa nu ne culcam pe o ureche caci odata afectat serios ficatul, in procesul sau de vindecare, poate aparea fibroza, un fel de cicatrici care pot conduce de asemenea la ciroza.

Foto: Elen Bushe /Shutterstock

Unele boli de ficat sunt reversibile si pot fi oprite daca se inlatura din timp factorul declansator precum alcoolul in exces, insa atunci cand ficatul este ireversibil cicatrizat, se poate ajunge la ciroza.

“Chiar daca este absolut fascinant faptul ca ficatul nostru se regenereaza, este important sa nu il fortam prea mult. Pur si simplu trebuie sa nu ne pedepsim ficatul in mod regulat”, ne sfatuieste hepatologul Robert Brown.

“Regenerarea anarhica a ficatului, pe langa cicatricele fibroase, poate duce si la noduli hepatici, care mai tarziu se cancerizeaza”, spunea si profesorul Mihai Voiculescu, fost sef al Centrului de medicina interna de la Fundeni si ex presedinte al Asociatiei romane de studiu al ficatului.

- Pentru a functiona corespunzator, ficatul are nevoie de un stil de viata sanatos, de o dieta echilibrata, cu un continut minim grasimi (mai ales animale) si zahar procesat.

Foto: Tefi /Shutterstock

- Omul nu poate trai fara un ficat functional.

- Nu iti poti “simti” ficatul si de multe ori acesta nu “doare” atunci cand este inflamat sau are cicatrici fibroase. De multe ori, primele simptome ale unei boli de ficat sunt silentioase.

- Fiindca ficatul nu are inervatie, bolile hepatice nu dau dureri de multe ori decat in stadiile finale.

- Anumite boli ale ficatului sunt asimptomatice si sunt depistate deseori intamplator, in cazul unor analize de screening.

- Ficatul are un continut ridicat de fier, vitamina A, acid folic. Ficatul mai stocheaza si vitamina E si K.

- Mare atentie si la virusuri. Virusurile hepatitei A , B, C, D, E, G pot afecta sanatatea ficatului, dar din fericire pentru tipurile A si B s-au inventat vaccinuri, iar pentru celelalte tipuri de virusuri hepatice masurile preventive de igiena si de evitare a infectiei (evitarea sexului neprotejat, evitarea folosirii anumitor instrumente de igiena sau medicale nesterile sau cu sange pe ele – aparat de ras, periuta de dinti, pensete, forfecute de unghii etc folosite la comun, spalarea pe maini, evitarea efectuarii de piercing sau tatuaj cu instrumente “nesigure”, evitarea consumarii anumitor mancaruri insuficient gatite etc) pot salva multe vieti.

Foto homepage: Ben Schonewille /Shutterstock