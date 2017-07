5 pasi pentru a ne echilibra viata

Lumea incepe sa se schimbe, iar timpul nu mai inseamna bani, ci echilibrul nostru atat pe plan interior, cat si pe plan exterior, a devenit prioritar. In fapt, in noua configuratie sociala, viitorul este castigat nu de cei care au mai multi bani, ci de cei care vor detine echilibrul, este de parere psihologul Alexandru Plesea (foto).

Mai mult decat atat, specialistul afirma ca rapiditatea informatiilor, puterea cunoasterii si capacitatile omului incep din ce in ce mai repede, sa fie strans legate, iar in acest contextul, pentru o alegere corecta si precisa intre informatii, este nevoie de echilibru. “Toate formele de business, relatii, prietenii, colaborari devin implinitoare daca partenerii sunt echilibrati mental, si mai ales emotional. Nimeni nu mai face afaceri, sau nu mai are relatii cu oameni agitati, dezechilibrati, neatenti, pierduti, sau prea emotionali, de se streseaza din orice. Coloana vertebrala este metafora dorita”, declara psihologul.

In opinia acestuia, echilibrul in viata noastra apare atunci cand reusim sa optimizam trei functii, si anume:

1. Pentru a ne echilibra mintea, avem nevoie de concentrare, non-identificare, vigilenta, decizie, raport, scala, memorare si rapiditate.

2. Pentru a ne echilibra emotiile, avem nevoie de intelegere, transformare, pozitivitate, non-negativitate, entuziasm si empatie.

3. Pentru a ne echilibra trupul, avem nevoie de nutritie, insanatosirea si energia organelor, efort fizic sustinut si suplete.

Aceste functii pot fi optimizate daca vom urma 5 pasi simpli, pe care ni-i recomanda specialistul:

1. Vointa continua pentru un scop sau altul

2. Starea de prezenta, clipa simtita sau traita Aici si Acum

3. Pozitivitatea intentionala, efortul spre a face bine

4. Admiratie pentru natura, fauna, flora, cosmos

5. Starea de smerenie, pentru tot ce este in jur

**Alexandru Plesea, cunoscut opiniei publice drept Antrenorul Mintii, este psihoterapeut si hipnoterapeut si trainer in programare neuro-lingvistica. A studiat natura mintii umane in trei sisteme educationale diferite – Statele Unite ale Americii, Marea Britanie si Romania si de peste 10 ani organizeaza cursuri si traininguri in Romania, cu scopul de a-i face pe oameni sa afle ce posibilitati au cand isi folosesc resursele intelectuale si sa arate abilitatile pe care mintea noastra inca le are latente.





Foto homepage: Aleksandr Simonov /Shutterstock