4 idei de mese de dimineata rapide si sanatoase. Nu o sa mai sari niciodata peste micul dejun

Un sondaj citat de publicatia britanica The Daily Mail a relevat ca un sfert dintre femeile chestionate sar peste micul dejun cel putin o data pe saptamana. Pentru femei, diminetile sunt foarte aglomerate – pregatirea de plecat de acasa cu alegerea hainelor, aranjarea parului, machiajul si pregatirea copiilor pentru gradinita sau scoala, daca e cazul, necesita timp si adesea sar peste micul dejun sperand ca astfel castiga timp.

Fara prima masa din zi, metabolismul incetineste, cresc sansele de a te imbolnavi de diabet si te simti lipsita de energie. Pentru ca este o masa atat de importanta si da startul intregii zile, iti dam cateva idei de mese de dimineata rapide si foarte sanatoase, atat pentru tine, cat si pentru ceilalti membri ai familiei:

Cel mai usor de facut mic dejun si una dintre cele mai sanatoase variante pentru prima masa din zi

Micul dejun cel mai rapid si mai gustos este cel format din lapte sau iaurt cu diverse cereale. Copiii si adultii il indragesc deopotriva. Atentie, insa, nu toate cerealele sunt la fel. Alege unele fara zahar, naturale si delicioase, precum acesti fulgi de cerele gustosi si plini de nutrienti.

In 2 minute poti pregati masa pentru toata familia, iar daca tu esti pe fuga, le poti pune intr-o caserola mica si sa le mananci imediat cum ajungi la birou. Este o masa satioasa, sanatoasa si care iti va ajuta si digestia, datorita continutului de fibre.

Dupa cum vezi, poti alege intre mai multe variante de fulgi de cereale – simple, cu diverse fructe uscate (caise, fructe de padure), cereale cu miere sau cacao. Ca sa nu te plictisesti de acelasi gust, poti sa le alternezi – saptamana asta fulgi de orz, de secara, de ovaz, de grau, de porumb, mei sau hrisca.

Fructe cu ceva in plus, pentru un mic dejun rapid si satios

Fructele sunt un mic dejun excelent, iar cu niste quinoa devin si unul suficient de consistent incat sa iti alunge pofta de mancare pana la pranz si sa iti ofere energie pentru prima parte a zilei. Ai nevoie de o banana, cateva capsune/afine/mure/zmeura, 2 caise, jumatate de mango, o lingura cu varf de quinoa si o lingurita de miere. Amesteca bine pana quinoa este egal distribuita si bucura-te de o masa absolut delicioasa si foarte sanatoasa.

Paine prajita insotita de banana si unele dintre cele mai sanatoase seminte

O felie de paine prajita cu unt de arahide, o banana feliata si presarata cu niste seminte de chia este exact ce ai nevoie pentru a-ti incepe ziua in forta. Se pregateste foarte repede si nu lasi in urma ta o chiuveta plina cu vase. Semintele de chia au o multime de beneficii pentru sanatate, asa ca merita consumate cat mai des.

Pregateste-ti seara micul dejun portionat deja pentru toata familia, iar dimineata doar il iei din frigider

Obisnuieste-te sa-ti pregatesti seara un mic dejun. Intr-un borcan prevazut cu capac ce se inchide ermetic pune o cescuta de fulgi de ovaz, o lingurita de seminte de chia, o lingura de miere si umple-l cu lapte, apoi lasa-l la rece. Dimineata, doar il scoti din frigider si il mananci. Ai mai multe variante de astfel de mese „la borcan”. Poti pune lapte de cocos in loc de cel de vaca sau pentru cei mici poti adauga o lingurita de pudra de cacao, pentru a-i atrage mai mult.

Daca ti-ai facut un obicei din a sari peste micul dejun, trebuie sa stii ca organismul tau se va resimti dupa mai mult timp in care l-ai privat de cea mai importanta masa din zi. Problemele cu stomacul si castigarea de kilograme in plus sunt doar cateva dintre consecintele acestui obicei.

Sursa foto: goodluz/Shutterstock