Targul Verde - Raw Life & Style - Targul international pentru o viata verde, in armonie cu natura

Intre 25 si 26 noiembrie a.c., are loc la Romexpo (Pavilion C1) Raw Life & Style - Targul international pentru o viata verde, in armonie cu natura.

Comunicat de presa

Evenimentul va avea doua componente, cea expozitionala care va reuni producatori si distribuitori de produse si servicii destinate unui stil de viata echilibrat si cea informativ-educativa, care consta intr-o serie de ateliere, seminarii si conferinte.

Astfel, pe parcursul weekend-ului Raw Life & Style, vizitatorii se pot informa pe teme ca:

• nutritia si super-alimentele

• prevenirea afectiunilor prin adoptarea unei alimentatii sanatoase,

• aromoterapia,

• agricultura bio - o afacere profitabila,

• tehnici moderne si populare de meditatie si beneficiile lor,

• metode alternative de vindecare si de mentinere a starii de sanatate fizica, energetica si spirituala,

• astrologie, terapii holistice sau de medicina naturista,

• etc.

Participarea la Raw Life & Style inseamna totodata si oferte speciale (promotii, discounturi) la:

• alimente si bauturi bio;

• ustensile si aparatura de gatit in stil sanatos;

• produse de medicina naturista, printre care si o varietate de produse apicole;

• cosmetice si produse de curatenie cu ingrediente ecologice;

• carti, muzica de relaxare, produse hand-made si obiecte de arta decorativa;

• aparatura si servicii de masaj;

• echipament de agrement in natura;

• mobila bio;

• servicii de turism ecologic.

Cum sa trecem cu usurinta la alimentatia vegetariana sau vegana

Evenimentele conexe Raw Life & Style pun accentul pe tehnici si metode de nutritie, prin care se asigura echilibrul organismului si protejarea lui de diferite afectiuni si boli.

Astfel, vor avea loc o serie de conferinte si seminarii pe teme legate de modurile de adoptare a unui regim de alimentatie sanatos. Nutritionisti, chefi si psihologi cunoscuti vor initia publicul in ceea ce priveste trecerea catre hrana vegetariana si cea vegana, in asa fel incât echilibrul trupului si psihicului sa fie asigurat in totalitate.

Conferinte pe teme privind evolutia spirituala si metode de combatere a stresului

Pe parcursul targului vor avea loc evenimente care aduc in prim-plan cele mai populare metode si tehnici de combatere a stresului si informatii menite sa duca la constientizarea efectelor nocive ale acestuia. Astfel, nu vor lipsi seminariile despre yoga, reiki, mindfulness si alte tipuri de meditatie.

Participarea in calitate de expozant sau conferentiar la Raw Life & Lifestyle 2017

Producatorii, importatorii si distribuitorii sunt asteptati la târg atât cu produse destinate unui stil de viata armonios, cat si cu servicii menite sa asigure armonia trupului si sufletului.

Inscrierea companiilor ca expozanti si ca organizator de eveniment conex in cadrul

Raw Life & Style continua la:

Tel: 40 21 207 70 70

E-mail: rawlife@romexpo.ro

Program de vizitare Raw Life & Style:

25-26 noiembrie (sâmbata si duminica): intre 10.00 si 19:00

Loc de desfasurare:

Pavilionul C1 - Romexpo

Acces:

Pietonal: Portile A, B, C si D, cu intrare dinspre: Piata Presei Libere, Bulevardul Expozitiei

si Strada Parcului;

Auto: Portile B, C si D, cu intrare dinspre: Bulevardul Expozitiei si Strada Parcului.

Tarif parcare: 3 lei/ora

Alte informatii despre eveniment pot fi obtinute prin intermediul:

www.rawlife.ro

rawlife@romexpo.ro