VIDEO educativ: Examineaza-ti mana ca un medic specialist prin urmatoarele Teste!

Acest video animat ilustreaza prin intermediul imaginilor si a unor scurte teste medicale afectiunile pe care un medic specialist le poate identifica prin evaluarea mainii si a segmentului mana-antebrat. Video-ul a fost conceput de medicul Nabil Ebraheim, specialist chirurg ortoped.

Evident ca un diagnostic corect poate fi stabilit doar de medic, in urma unei examinari complete (NU VA PUNETI SINGURI UN DIAGNOSTIC!!!), insa acest video iti poate explica modul in care o anumita afectiune poate cauza durere la nivelul mainii, dar si imposibilitatea de a efectua un anumit semn sau gest care in mod normal nu ar trebui sa puna probleme.

Foto fr: Captura Youtube