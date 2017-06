Vara e altfel. Stii deja… si timpul curge diferit. Vacantele sunt mai dese si tot la fel sesiunile de rasfat. Vara, noi suntem mai preocupate de starea noastra de bine. De felul in care aratam. De felul in care ne ingriim tenul.

In caz ca ai uitat, iti amintim urmatoarele detalii. Cand afara e canicula, apa este eliminata de catree porii pielii intr-o proportie mai mare ca de obicei. Scopul? Ca sa racoreasca corpul. “Cand esti la plaja, ai tendinta sa vrei sa iti stingi setea pielii. Sa intri mai des in apa, in apa sarata”, spune Diana Marandiuc, Trainer Naturys Romania.

“Si uite asa, rezerva de apa a pielii va trebui inlocuita frecvent, daca vrei sa iti pastrezi aspectul sanatos al pielii. Este foarte important, mai ales atunci cand esti la mare, sa nu afectezi bariera de protectie a pielii, sa nu ii distrugi Ph-ul natural. De ce? Ca sa nu te alegi cu o explozie de grasimi specifice.”, explica specialista.

Foto: Pexels

Odata cu expunerea la radiatiile ultraviolete, nivelul de hidratare scade. Si mai ales radiatiile UV de tip B (rezultat in urma expunerii prelungite la soare) cresc productia de radicali liberi. Acestia sunt responsabili de deteriorarea proteinelor celulare si a acizilor grasi care alcatuiesc si sustin straturile pielii. Expunerea excesiva la soare poate determina aparitia arsurilor, fisurarea barierei naturale de protectie, dezechilibrand astfel sistemul natural bine pus la punct al pielii. In acest caz se creste sensiilitatea pielii, si exista posibilitatea sa ai parte de eruptii cutanate, cuperoza, dermatita alergica de contact etc.

In acest context, este recomandat sa nu te expui la soare in orele de varf ale amiezii si nu in ultimul rand sa aplici o crema pentru fata cu SPF cu minimum 30, reaplicand un strat nou la fiecare 2 ore.

Tot asa, ai grija ca, atunci cand esti la mare sa te hidratezi si din interior spre exterior, consumand mai multa apa, fructe si legume proaspete.

Seara dupa ce te intoarci de la plaja, ai grija sa iti cureti foarte bine pielea. Cu un demachiant potrivit tipului tau de ten. Pasul urmator: aplica un produs hidratant care sa creasca aportul de apa din piele.

Bucura-te de vara!