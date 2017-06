3 CEAIURI MINUNE: Cum sa scapi de simptomele cauzate de cistita, cu ierburi

Infectiile urinare la femei, in special cele joase ca cistita, pot avea simptomatologie discreta. Importanta depistarii infectiilor urinare si decizia de a merge la medic sunt importante pentru ca infectiile urinare care recidiveaza frecvent pot conduce la complicatii infectioase, de exemplu pielonefrite acte care pot evolua treptat in cazul neglijarii tratamentului spre insuficienta renala, scrie Healthy.Kudika.ro

SIMPTOME - CISTITA

Iata cu ce simptome poate fi asociata cistita:

- Urinari frecvente

- Usturimi la urinare

- Tenesme – senzatia de urinare incompleta

- Urina tulbure sau urat mirositoare

- Febra si frisoane

- Senzatia de presiune si sensibilitate in abdomenul inferior

- Dureri la nivelul trunchiului

Iti recomandam 3 ceaiuri care pot fi adjuvante naturiste in tratamentul recomandat de medic, al cistitei si altor infectii ale tractului urinar:

1. Ceai de coada calului si papadie

Coada calului ajuata foarte mult la calmarea simptomelor asociate infectarii tractului urinar. In aceasta planta se gaseste o substanta denumita tanin care are proprietatea de a calma tesuturi inflamate. Ceaiul de coada calului combinat cu papadie are deci, si un foarte bun efect astringent. Ajuta de asemenea la eliminarea bacteriilor daunatoare din tractul urinar si stimuleaza de asemenea functionarea rinichilor care produc mai multa urina, ajutand in acest fel la curatare.

Foto: Pexels

Flavonoidele, substante care se gasesc de asemenea in cele doua plante, ajuta de asemenea la calmarea arsurilor si durerilor care acompaniza infectia tractului urinar. Ppadia stimuleaza la randul sau rinichii si vezica, datorita proprietatilor sale diuretice.

Ceaiul De coada calului si papadie

Prepara acest ceai medicinal cu 1 lingurita de plante coada calului si 1 lingurita de papadie uscate, la o cana de apa fiarta. Toarna apa fiarta peste plante si lasa la infuzat pentru 10 minute. Poti adauga optional si miere acestei infuzii. Consuma acest cei de doua ori pe zi.

2. Ceai din radacina de nalba mare (Althaea officinalis)

Radacina acestei plante cunoscute la noi ca nalba mare, consumata sub forma de ceai, are proprietatea de a inhiba dezvoltarea bacteriilor in tractul urinar, curatand vezica in acest fel. Acest ceai are proprietatea de a calma inflamatia de la nivelul sistemului urinar.

Se pun 1-2 lingurite de radacina usacata sau proaspata taiata marunt si apoi se toarna apa fierbinte si se lasa la infuzat pentru 10 minute. Ceaiul se bea cu regularitate, de 3 ori pe zi.

Acest ceai poate fi achizitionat din magazine naturiste.

3. Ceai de menta, ghimbir si ienupar

Aceste 3 plante ajuta la alcanizarea urinei (scad aciditatea din aceasta) si in consecinta ajuta la ameliorarea simptomelor deranjate ale cistitelor. Ienuparul actioneaza precum un diuretic, stimuland rinichiul si vezica. Ghimbirul are capacitatea de a reduce inflamatia la ransul sau.

Ca sa prepari acest ceai ai nevoie de:

- 1-2 lingurite de fructe uscate de ienupar

- Frunze proaspete de menta cat sa iti incapa intr-un pumn

- 2 lingurite de radacina proaspat razuita de ghimber

- 4 cani de apa fiarta pe care o vei turna peste aceste plante, lasand totul la infuzat 10 minute.

- Miere si felii de lamaie (optional)

- Consuma acest ceai de 2-3 ori pe zi.

Ceaiul de ienupar este disponibil in magazine naturiste.