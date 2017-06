O viata fara alergii si astm. Metoda medicala BioSET pentru detoxifierea si desensibilizarea organismului

Cartea 'O viata fara alergii si astm' este disponibila pe site-ul Elefant.ro

De ce sa amelioram simptomele astmului si alergiilor daca le putem trata? In O viata fara alergii si astm, doctorul Ellen Cutler ne prezinta sistemul BioSET.

Acesta reprezinta o forma inovatoare de tratament, ce combina adminis-trarea de enzime cu terapii complementare, in vederea tratarii alergiilor, astmului si altor boli cronice.

Daca suferiti de orice fel de probleme imunitare, aceasta carte va va fi de un real ajutor. Veti putea afla totul despre boala dumneavoastra si cum o puteti trata, folosind atat metodele alopate de tratament, cat si BioSET.

Daca, in schimb, sunteti medic, ar trebui sa cititi neaparat aceasta carte si sa incorporati principiile descrise aici si in practica dumneavoastra. Succesul va fi garantat!

Dr. Ellen W. Cutler are o experienta de peste 25 de ani in cercetarea si practica clinica a metodelor de tratament ce au la baza suplimente cu enzime. Este implicata direct in promovarea la nivel mondial a terapiei cu enzime, precum si a institutului si metodei BioSET, a carei initiatoare este. BioSET reprezinta o forma inovatoare de tratament, ce combina administrarea de enzime cu terapii complementare, in vede­rea tratarii alergiilor, astmului, obezitatii si altor boli cronice si a obtinerii unei sanatati optime.

Dr. Cutler si-a dedicat viata activitatii de cercetare, carierei universitare, dar si consultatiilor clinice in scopul depistarii si tratarii unor afectiuni complexe. De asemenea, sustine cursuri, seminarii si realizeaza materiale video de instruire si aplicare a metodei BioSET.

Cartea a aparut la editura Curtea Veche