Case care vindeca sau de ce este important sa alegi culorile si lumina potrivita in locuinta

Daca esti interesata de feng shui si de cromoterapie, stii deja ca cel mai simplu si mai eficient mod de a beneficia de puterea vindecatoare a culorilor si a luminii este sa le ai in preajma ta, in propria locuinta, dar si in spatiul in care iti desfasori activitatea. Alege vopseaua pentru pereti, mobilierul, corpurile de iluminat, elementele decorative si plantele de interior in functie culorile care iti fac bine.

Culorile si lumina au efecte pozitive asupra starii de spirit si chiar si asupra starii de sanatate, arata studiile. Nu este o noutate, dar ceea ce probabil nu stiai este ca, doar pentru ca preferi o anumita culoare si o alegi frecvent pentru tinutele tale, pentru bijuteriile pe care le porti sau pentru a decora casa, nu inseamna ca aceea este intotdeauna culoarea benefica pentru tine.

Din acest punct de vedere, lucrurile sunt usor diferite fata de cum ar putea parea, la prima vedere. Preferintele cromatice vorbesc despre personaliatea noastra, dar poti, de exemplu, sa nu iubesti foarte mult galbenul si sa treci totusi printr-o perioada in care observi ca ai inceput sa cauti aceasta culoare. Poate ca nu o vei alege pentru imbracaminte, daca intr-adevar nu se numara printre favoritele tale, dar vei cumpara, sa zicem, un buchet de flori galbene pentru vaza din living si un set de cesti, pentru bucatarie.

Probabil ca te intrebi care este explicatia si de ce ai inceput, brusc, sa simti atractie fata de aceasta culoare. Ei bine, vei cauta galbenul - cea mai optimista si plina de energie culoare - in momentele in care starea ta de spirit nu va fi cea mai buna. Se pare ca este culoarea cea mai puternica, din punct de vedere psihologic, reusind sa echilibreze balanta in favoarea energiei pozitive.

Similar, atunci cand vei traversa perioade stresante, iti vei dori sa privesti si sa fii inconjurata de nuante calde, pastelate, cat mai putin apasatoare. Nu intamplator albul si culorile deschise sunt prezente cel mai frecvent in spatii precum spitalele si scolile. Dincolo de aspectul practic si de impresia de curatenie, aceste culori calmeaza si reusesc sa creeze iluzia unui spatiu mai generos si mai luminos, marind perspectiva.

Hai sa vedem impreuna ce alegeri putem face in locuinta, pentru a avea intotdeauna in jur culori cu efect pozitiv asupra mentalului, nivelului de energie si starii generale de sanatate. Iata cateva tips & tricks de tinut minte:

Primul pas: lumina vindecatoare

Instaland solutii de iluminat cu LED de acest tip, cu putere reglabila, vei obtine in interiorul locuintei o lumina alba calda, careia poti sa ii setezi intensitatea. Nu doar culoarea, dar si intensitatea luminii - de preferat, nu foarte accentuata, pentru a crea o lumina blanda - este esentiala pentru a induce o stare de calm si ganduri pozitive.

Rosul ridica nivelul de energie

Rosul este recunoscut pentru efectul stimulator pe care il are asupra circulatiei sangelui si a nivelului de adrenalina, fiind una dintre cele mai energizante culori. Datorita impactului sau puternic, nu intra insa pe lista culorilor recomandate pentru spatii precum dormitoarele. In schimb, este o idee buna sa te orientezi spre rosu pentru a colora peretii livingului si ai incaperilor unde iei masa si unde iti inviti prietenii. Seara, un perete rosu, luminat de o lampa, devine un colt elegant si romantic, culoarea astfel preschimbata creand o stare de relaxare.

Alege verdele pentru mobilierul din bucatarie

Si diverse nuante de albastru pentru cel din dormitor. Ambele culori calmeaza si te ajuta sa imblanzesti efectele stresului, verdele fiind culoarea cea mai odihnitoare, in timp ce albastrul reduce presiunea sangelui. Daca aplicate pe perete aceste culori pot parea reci si neprietenoase, diminuand lumina naturala a camerei, alegerea lor pentru piesele de mobilier si elementele decorative este, in schimb, inspirata si binevenita.

Acum, cand stii mai multe despre lumina si culorile selectate pentru locuinta si motivatiile care stau la baza acestor alegeri, poti incepe cu un test: inventariaza nuantele pe care le regasesti la tine acasa. Vei descoperi informatii neasteptate despre propriile preferinte si nevoi, dar si despre personalitatea casei tale.

