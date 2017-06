5 posturi de Yoga care inlatura durerea nervului sciatic in 15 minute

Sciatica este denumirea durerii care radiaza de-a lungul nervului sciatic, de la nivelul spatelui pana spre picior si este experimentata de aproximativ 40% dintre adulti. Simptomele pot aparea usor si sunt simtite mai mult in timpul noptii, in timpului stranutului sau a rasului.

Comunicat de presa

Acestea includ dureri de-a lungul spatelui pana la coapse si gambe, senzatie de amorteala si slabiciune musculara sau sentimente de “ace” la nivelul picioarelor.

Dana Tupa, profesoara de yoga acreditata international considera ca o serie de 5 posturi de yoga, practicate pentru 15 minute, pot inlatura foarte usor durerea nervului sciatic si ne pot pot reda imediat vitalitatea si mobilitatea de care avem nevoie.

1. Dandasana (staff pose). “Aseaza-te cu picioarele intinse si palmele pe podea. Intinde picioarele si spatele, inspira adanc. Este o pozitie de baza in yoga, care va intinde si relaxa picioarele, va activa partea inferioara a spatelui si va imbunatati fluxul sanguin, cu efecte pozitive nervului sciatic”, explica Dana Tupa.

Foto: Shutterstock.com/ fizkes

2. Shalabhasana (locust pose). “Culca-te pe abdomen cu mainile pe langa corp si ridica picioarele, bratele si pieptul. Departeaza picioarele in exterior si interior, repetand actiunea. Cu grija, adu corpul in pozitia initiala”, afirma Dana Tupa.





Foto: Shutterstock/ Evgeny Glazunov

3. Setu Bandhasana ca varianta pentru sciatica. “Culca-te pe spate si indoaie usor genunchii. Gliseaza o caramida sub partea dorsala, inlatura caramida si revino la pozitia initiala. Exerseaza de cateva ori aceasta postura pana cand simti ca durerile de spate si picioare se estompeaza”, declara Dana Tupa.

Foto: Shutterstock.com/ fizkes

4. Supta Padangusthasana. “Culca-te pe spate si adu genunchiul stang deasupra pieptului. Pune o banda in jurul talpii, ridica piciorul stang pana la nivelul maxim si mentine pozitia timp de 10 secunde. Repeta aceeasi procedura cu piciorul drept”, explica profesoara de yoga.





Foto: Shutterstick.com/ ostill

5. Ardha Matsyendrasana. “Stai in sezut, incruciseaza-ti genunchiul drept pe sub piciorul stang si pozitioneaza-ti talpa in exteriorul soldului stang. Aseaza apoi talpa stanga in afara coapsei drepte, avand genunchiul ridicat. Intoarce corpul spre partea stanga si aseaza-ti mana stanga pe podea, langa spate. Repeta aceeasi postura pe partea opusa, egal ca si timp de practica”, spune profesorul de yoga Dana Tupa, fondatorul PURNA Yoga Academy – prima scoala de yoga din Romania acreditata de Yoga Alliance International USA

Foto: Shutterstock.com/ fizkes



Dana Tupa este Expert Yoga Teacher din Romania acreditat la Yoga Alliance International USA cu cea mai inalta calificare, E-RYT500. Este si Fondatorul PURNA Yoga Academy.