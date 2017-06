Cel mai simplu si pana la urma placut mod de a ne pazi de inflamarea cronica a organismului si supunerea sa la riscul imbolnavirilor este sa ne hranim corect. De altfel, inflamarea poate fi cauzata si de o alimentatie gresita. Consumul de prea multe alimente procesate, zahar, carne, etc cauzeaza inflamarea organismului.

Dar, daca in mod contrar vom alege sa includem mai des in dieta noastra alimente care sa ne ajute sa luptam impotriva bolilor, ne asiguram un corp mult mai puternic, capabil sa faca fata inflamatiilor. Iata ce alimente nu ar trebui sa lipseasca din cosul tau saptamanal de cuparaturi.

Top 7 alimente cu efect antiinflamator pentru organism

1. Fructele de padure

Fructele de padure precum afinele, murele sau zmeura sunt adevarate masinarii de lupta impotriva inflamtiilor. Componentele din aceastea actioneaza practic oxidantilor care produc inflamtii in organism. Pentru a va bucura la maxim de beneficiile antiinflamatoare ale acestor fructe, este bine sa le consumati crude.

Foto: Pixabay

2. Salata verde si spanacul

Salata si spanacul sunt bogate la randul lor in antioxidanti care contracareaza inflamatiile organismului. Iata de ce este important sa introduci salatele in dieta ta zilnica. Cele doua verdeturi sunt bogate in Vitamina A si C, de asemenea in Vitamina K, despre care mai multe studii stiintifice au aratat ca are puterea de a suprima raspunsul inflamator al corpului, la anumiti stimuli. Puteti consuma cele doua verdeturi nu doar ca salate ci si ca ingredient de baza in sucuri si smoothieuri.

Foto: Pixabay

3. Sfecla rosie

Sfecla rosie contine betaina, un aminoacid care asociat care este asociat de asemenea cu puterea de a lupta asupra inflamatiilor din corp. De asemenea, sfecla rosie este o sursa de potasiu si magneziu, care de asemenea sunt componente cunoscute pentru efectelor antiinflamatoare.

Foto: Pixabay

