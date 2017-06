Iata ce se intampla in corpul tau daca consumi turmeric zilnic!

Comunicat de presa

„Turmericul este o pulbere care provine din radacina plantei Curcuma longa ce face parte din familia ghimbirului. Pulberea este aurie si are gust si aroma interesanta, apropiata de cea a unei portocale amestecata cu ghimbir. Suplimentele nutritionale cu extract de turmeric ridica starea de spirit, elimina stresul si anxietatea, protejeaza creierul impotriva imbatranirii si ajuta impresionant de puternic in profilaxia si tratamentul acelor boli degenerative care au ca foactor comun inflamatia. Intreg organismul este beneficiarul protectiei aduse de curcumin atunci cand acesta este biodisponibil.

Doar o singura molecula din natura se mai poate compara cu curcumina, anume EGCg (epigalocatechin galate-ul) venit din ceaiul verde proaspat. Optim CURCUMA, Curcumin lipozomizat in lecitina si acid stearic, este suplimentul nutritional in care absorbtia si biodisponibilitatea curcuminului au fost ameliorate si care ajuta enorm la mentinerea functiilor cognitive si buna functionabilitate a creierului odata cu avansul in etate”, explica cercet. dr. Horatiu Albu, master in biologia moleculara.

Iata de ce acest compus remarcabil este „aur” nutritional pentru creier, sanatatea mintala si bunastarea intregului organism.

Turmericul protejeza creierul

Tulburarile cognitive reduc capacitatea de invatare si memorare, conducand in final la dementa si Alzheimer. Aceste tulburari sunt legate de niveluri mai scazute ale factorului neurotrofic derivat din creier, iar curcumina poate creste nivelul acestuia, ajutand la intarzierea sau chiar la inversarea unor afectiuni cognitive.

„Curcumina protejeaza impotriva imbatranirii creierului, hraneste si protejeaza tesuturile acestuia intr-o varietate de moduri. Este un antioxidant puternic care traverseaza usor bariera hemato-encefalica pentru a proteja celulele creierului de actiunea devastatoare adusa de radicalii liberi. Poate imbunatati memoria si concentrarea prin cresterea fluxului sangvin catre creier si de aceea este indicata sa fie consumat zilnic. Optim CURCUMA, Curcumin lipozomizat in lecitina si acid stearic, este suplimentul nutritional cu absorbtie si bio-disponibilitate ameliorata in mod uimitor si care protejeaza creierul prevenindu-i imbatranirea cu numai o capsula pe zi. Evident, se poate utiliza si in toate celelalte cauze unde un curcumin inalt biodisponibil poate aduce beneficiisi aici ma refer la patologiile ce evolueaza cu inflamatie”, afirma cercet. dr. Horatiu Albu.

Un studiu a constatat ca administrarea suplimentelor de curcumina imbunatateste fluxul sangvin cerebral la fel de eficient ca si exercitiile fizice efectuate. Un alt studiu a constatat ca administrarea unei anumite doze zilnice de curcumina a imbunatatit semnificativ atentia si memoria de lucru la persoanele in varsta.

Turmericul are efect anti-inflamator

Curcumina actioneaza si ca un puternic anti-inflamator. Studiile arata ca daca acesta ajunge in concentratii optime in tesuturi ea combate orice tip de inflamatie, incluzand aici chiar si pe cele din bolile acute precum boala inflamatorie intestinala, pancreatita, artrita si uveita cronica anterioara.

„Optim CURCUMA, Curcumin lipozomizat in lecitina si acid stearic, este un preparat eficient in combaterea inflamatiei, indiferent de cauza si localizare. Doza este de 2 capsule pe zi timp de 2 saptamani, apoi 1 capsula pe zi un timp mai indelungat, dar de cel putin 3 luni”, spune specialistul.

Inflamatia cronica poate fi numita un ucigas tacut care contribuie la opt dintre primele zece cauze principale ale mortii. Inflamatia cronica a creierului incetineste productia de energie in celulele acestuia, provocand o seama intereaga de neplaceri ce pornesc cu unele mai putin grave (astenia si oboseala mintala), unele grave si foarte grave (ex. anxietatea, depresia, nebulozitatea in gandire si exprimare, tulburari sau chiar pierderea memoriei) si incheind cu cele cataclismice pentru organism precum bolile neurologice grave cum ar fi accidentele vascular cerebral, maladia Alzheimer, etc.

„Optim CURCUMA, Curcumin lipozomizat in lecitina si acid stearic este realizat printr-un procedeu patentat care consta in lipozomarea curcuminei cu formarea unor particule lipidice mici in care curcumina este invelita in lecitine si acid stearic si care conduc la o crestere de 65 de ori a biodisponibilitatii curcuminului. Mai mult, aceste particule sunt singurele care pot transporta curcuminul la nivelul tesuturilor cerebrale, putand depasi bariera hemato-encefalica”, completeaza specialistul.

Turmericul imbunatateste sanatatea inimii

Curcumina s-a dovedit, de asemenea, ca reduce colesterolul nociv, elimina acumularea placilor in artere si previne coagularea sangelui. Cercetatorii inca il studiaza pentru beneficiile sale pentru sanatatea inimii.

Ajutor in artrita si alte inflamatii osteoarticulare

Curcumina este cunoscuta ca avand proprietati anti-artritice. Un studiu recent a fost efectuat pe un grup de 45 de persoane care sufereau de aceast fel de probleme. Cei care au introdus curcumina in regimul lor zilnic au experimentat o mare ameliorare a simptomatologiei artritice.

Efectele benefice ale curcuminei pot fi sesizate in urma untilizarii ei zilnice, la fel ca si in cazul medicamentelor antiinflamatoare, dar fara a avea actiunile secundare a acestora. Ca si efecte benefice, multi considera curcuminul ca avand o activitate antiinflamatorie cel putin la fel de intensa cu diclofenacul, unul dintre cele mai utilizate antiinflamatorii in practica medicala. De aceea Optim CURCUMA, Curcumin lipozomizat in lecitina si acid stearic este optiunea perfecta pentru a diminua tendinta pro-inflamatorie din intregul organism si mai ales din creier deoarece depaseste usor bariera hemato-encefalica. Acest produs este deja disponibil in multe farmacii si magazine specializate, insa puteti sa-l comandati online pe www.farmaciaortomoleculara.ro unde veti gasi informatii suplimentare, dar si intreaga gama de produse cu preturi promotionale.

