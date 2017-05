S-au facut studii pentru a dovedi proprietatile terapeutice ale diferitelor uleiuri esentiale, dar foarte putine au fost publicate cu privire la utilizarea lor in stomatologie. Urmatoarele posibile utilizari ale uleiurilor esentiale in stomatologie sunt explicate de dr. Andra Custura, medic stomatolog la cabinetul Andra Smile.

Adjuvant in igiena orala - inhiba depunerea placii dentare

Deoarece clorhexidina determina colorarea dintilor pe termen lung, uleiurile esentiale pot fi utilizate ca o alternativa la clatirea cu clorhexidina.

In urma cercetarilor realizate, uleiurile esentiale au demonstrat ca poseda activitate antimicrobiana si impotriva periopatogenilor subgingivali, dar nu sunt suficiente pentru tratarea acestora si trebuie neaparat asociate cu tratamentul stomatologic de specialitate parodontala.

Anxiolitic

Aroma de lavanda este raportata pentru a fi utila in reducerea anxietatii la pacientii ce vin in cabinetul stomatologic atunci cand este utilizata in zona de asteptare. De asemenea, reduce durererea si starea de anxietate dinaintea unei anestezii sau injectii.

Ulei natural esential de portocale s-a dovedit ca reduce salivarea si scaderea pulsului cauzate destarea de anxietate si se poate folosi si la copii, nu numai in cabinetele medicale, ci si acasa, rezultatul fiind imediat.

Pansament pentru rani

Potrivit studiilor, pot fi obtinute efecte terapeutice mai bune in pansamentele pentru rani care contin uleiuri esentiale. S-a constatat ca activitatea a fost mai mare atunci cand a fost pastrata la 4 ° C timp de 7 zile.

Prin urmare, ele pot fi utilizate pentru a obtine o mai buna vindecare dupa procedurile chirurgicale orale, de aceea medicii stomatologi recomanda pacientilor utilizarea anumitor uleiuri esentiale.

Implanturi dentare

Tratamentul suprafetelor materialelor implantului dentar cu uleiuri esentiale a demonstrat ca inhiba productia de bio-film si posibile infectii.

Conservant

Uleiul esential a prezentat o activitate inhibitoare mai mare impotriva tulpinilor de microorganisme testate decat extractele si metilparabenul. Studiul lui Herman si al colaboratorilor sai sugereaza utilizarea uleiurilor esentiale ca substitut al metilparabenului in emulsii cosmetice. In mod similar, poate fi utilizat pentru inlocuirea metilparabenului, care este utilizat ca si conservant in diferite produse dentare, in special la pacientii alergici la acesta.

„Daca se utilizeaza corect, acestea se pot dovedi foarte benefice in tratamentele dentare totul este sa avem incredere in natura care ne-a dat atatea posibilitati de tratamente pentru orice afectiune si sa dam voie plantelor sa ne ofere beneficiile lor miraculoase, bineinteles, combinate cu medicina clasica acolo unde este cazul si nu este suficient tratamentul natural”, spune spcialistul.

***

Dr. Stomatolog Andra Custura crede ca viata noastra poate deveni mai frumoasa cu un zambet sanatos, de aceea ne vine in ajutor cu cele mai bune sfaturi si tratamente pentru a ne recapata si mentine sanatatea dentara si pentru a avea o stare de bine de fiecare data cand pasim in cabinetul sau. Andra Smile este cabinetul care ofera servicii de implantologie, estetica dentara, ortodontie, protetica, endodontie, parodontologie, stomatologie preventiva, pediatrica, restaurativa, chirurgie dento-alveolara, dar si terapie craniosacrala. Pentru mai multe informatii privind afectiunile stomatologice puteti vizita www.andrasmile.ro.