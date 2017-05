Aceasta mantra este cunoscuta in lumea intreaga si te ajuta sa experimentezi pacea si dragostea in forma ei deplina.

Ascultati aceasta mantra si va veti simti ca si cum sufletul a plecat intr-o calatorie pe meleaguri indepartate, intr-o stare de relaxare si de liniste deplina. Aceasta mantra este cunoscuta in lumea intreaga si te ajuta sa experimentezi pacea si dragostea in forma ei deplina, eliberandu-te de stres, anxietate sau orice gand negativ.

Ascultand-o des sau ori de cate ori simti nevoia, se spune ca viata ti se va imbunatati in moduri la care nici nu ai visat. Nu in mod magic, ci aliniindu-ti spiritul la energia divina, conectandu-te la fluxul de constiinta tara, la bunastarea universala. Ascultand-o, viata ta poate intra pe fagasul abundentei si al spiritualitatii, atragand in viata ta lucrurile de care ai nevoie.

Mantra Tara este o mantra de origine budista. Tara este o zeitate a meditatiei si multe practici tibetane o au in centrul lor. Tara este o Bodhisattva a compasiunii si a actiunii, de forma feminina, dar este invocata si pentru dezvoltarea sinelui interior. Tara mai este cunoscuta si ca o reprezentare a salvarii si a protectiei, “mama eliberarii”, cea care isi pleaca urechea la plansetele si suferintele noastre cu scopul de a ne ajuta si a ne elibera de nefericire. In hindusa, Tara inseamna “stea”.

Versurile acestei mantrei “Om Tare Tuttare Ture Soha” ar putea fi traduse astfel: “Om! O Tara! Te rog fierbinte, O Tara! O cea grabnic ajutatoare! Iti urez bun venit!”

Totodata, “Om” este sunetul universului si este considerat a fi unul dintre cele mai cunoscute si linistitoare sunete din lume.

