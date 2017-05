Daca ati incercat toate dietele, dar ati 'recuperat' kilogramele pierdute, si altele pe deasupra, sau daca pur si simplu doriti sa slabiti si sa va tineti departe de kilogramele in plus, aceasta este cartea care va trebuie, cu solutii stiintifice reale.

Recomandar de carte: Dieta care nu te infometeaza - Amanda Sainsbury-Salis

Cartea poate fi achizitionata de pe Elefant.ro

Ca multe alte femei, dr. Amanda Sainsbury-Salis a inceput sa tina un regim de slabire in adolescenta, in ciuda faptului ca avea o greutate normala. In cativa ani, incercase deja toate felurile de diete, iar dupa sase ani greutatea ei a crescut brusc: „Am tinut diete ca sa ma ingras!“, si-a spus dr. Amanda. „Slabeam un kilogram, dar ma ingrasam la loc, plus alte cateva kilograme pe deasupra“.

Acum, in cartea Dieta care nu te infometeaza, dr. Amanda explica fundamentul stiintific al descoperirilor sale intr-un mod simplu si eficient, care va invata cum puteti sa slabiti la orice varsta cu un efort mai mic decat ati facut vreodata. Continand capitole in care sunteti iunstruiti cum sa gestionati reactia de infometare si cum sa va depasiti frana lipidelor hranindu-va si facand activitate fizica, si peste 50 de retete delicioase, cartea de fata este un plan stiintific, simplu de urmat pentru toata lumea, si care functioneaza.