Cel mai eficient exercitiu pentru creier!

Cel mai benefic exercitiu pentru sanatatea creierului

Specialistii ne recomanda: Mersul pe banda rulanta

Un stiudiu recent publicat de catre Journal of Physical Therapy Science, asupra unor persoane care sufereau de depresie severa, sugereaza ca „30 de minnute de mers pe banda rulanta, timp de 10 zile consecutiv au fost suficiente pentru a reduce din punct de vedere clinic si relevant, efectele depresiei”.

De ce este mersul pe banda rulanta sau mersul alert in natura, atat de eficient?

In general, programele de aerobic au un impact pozitiv asupra functionarii creierului celor cu depresie, arata si alte studii de specialitate foarte recente. Exercitiile de aerobic reduc in mod natural nivelurile hormonilor stresului din organism, cum ar fi adrenalina si cortizolul. In general, orice tip de exercitiu pe care il poti face in mod regulat perntru o perioada sustinuta de 45 de minute iti ajuta creierul.

Spre deosebire de alte exercitii de aerobic, mersul alert este insa, la indemana oricui si mult mai usor de integrat stilului nostru de viata. Practic, tipurile de exercitii care cresc rata batailor inimii si care ne fac sa ne miscam si sa transpiram pe o perioada anume de timp au un impact benefic, semnificativ asupra creierului.





Daca ai peste 50 de ani, arata un studiu publicat de data aceasta de catre British Jornal, sugereaza ca cele mai bune rezultate pentru o functionare optima a creierului vin din combinarea exercitiilor de aerobic cu cele de rezistenta. Un alt studiu publicat recent sustine aceleasi idei: adulti cu varsta de 60-88 de ani, care au mers cate 30 de minute pe zi, timp de 12 saptamani au demonstrat, la sfarsitul programului de cercetare, o mult mai buna functionarea a creierului.

Joe Northey, coordonatorul studiului publicat de British Journal, sugereaza ca persoanele de peste 50 de ani ar trebui sa isi faca timp cat mai multe zile pe saptamana pentru 45 de minute-1 ora de exercitii de acest tip!

Un articol via Bussines Insider