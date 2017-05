Capsunile, inimioarele naturii: Ai cel putin 10 motive ca sa le iubesti si sa le consumi!

Capsunile se regasesc in topul celor mai bogate fructe in antioxidanti. Valoarea lor nutritionala incontestabila este responsabila de numeroasele efecte benefice pe care consumul de capsuni le are asupra sanatatii.

Valorile nutritionale ale capsunilor

Pe langa antioxidanti, capsunile contin nutrienti, vitamine si minerale care contribuie la intarirea organismului nostru: acid folic si vitamina B9, magneziu, potasiu, fibre pentru dieta si magneziu. Capsunile au de asemenea un continut ridicat de Vitamina C!

Doar 8 capsuni (o cupa) sunt un adevarat punch nutritional. O cupa de capsuni contine mai multa vitaminaC decat portocala, jumatate din continutul de zahar al unui mar, o treime din caloriile continute de o banana si fibrele unei portii de struguri.

Foto: Pexels

100 g de capsuni contin:

- 0,8 g proteine;

- 2,5 g grasimi;

- 7 g hidrati de carbon

- 0,04 mg vitamina A;

- 0,08 mg vitamina B1 si B2;

- 70 mg vitamina C;

- 0,9 mg fier;

- 2 mg sodiu;

- 25 mg calciu;

- 30 mg fosfor;

- iod;

- brom;

- sulf;

- siliciu;

- 89g apa.

Capsunile: Beneficiile pentru sanatate ale fructului inimii

1. Consumul de capsuni ajuta vederea

Majoritatea problemelor legate de vederea este dficienta unor anumite vitamine si anumiti nutrienti in organism. Antioxidantii sunt esentiali pentru sanatatea ochilor. De asmenea, consumul de capsuni este benefic pentru ochi datorita continutului ridicat de postasiu care ajuta la mentinerea unei presiuni oculare adecvate.

2. Consumul de capsuni ajuta sistemul imunitar

Sistemul imunitar este prima noastra linie de interventie impotriva infectiilor microbiene si a altor conditii periculoase. Vitamina C este principalul ajutor al functionarii optime a sistemului imunitar. Capsunile au un continut ridicat de Vitamina C si astfel, consumul acestor fructe in forma de inimioare poate ajuta la neutralizarea radicalilor liberi si intarirea sistemului imunitar.

3. Capsunile ajuta si in curele de slabire!

Capsunile sunt fructe cu un continut redus de calorii, 32kcal/100g fiind ideale in curele de slabit, sau in tratamentul obezitatii. In plus, capsunile contin un procent ridicat de fibre alimentare, care produc satietate si curata tubul digestiv de toxine. Capsunile sunt ideale atunci cand dorim sa “rontaim” ceva intre mese.

4. Consumul de capsuni ajuta in caz de artrita si guta

Degenerarea tesuturilor care formeaza muschii, uscarea lichidului care ajuta mobilitatii incheieturilor si acumularea de substante toxice si acide (cum este acidul uric) in corp sunt cateva dintre efectele radicalilor liberi.

Acestea sunt principalele cauze ale artritelor si gutei. Capsunile, datorita continutului lor impresionant de antioxidanti, agenti anti-inflamatori si de detoxifiere pot ajuta in curatarea organismului si ameliorarea simptomelor asociate acestor boli.

5. Capsunile regleaza carenta de Vitamina C

