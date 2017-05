Sciatica: Exercitii vindecatoare care te ajuta sa scapi de durerea chinuitoare

Sciatica este termenul folosit in medicina pentru a denumi durerile (deseori ingrozitoare si greu de suportat) cauzate de afectarile nervului sciatic, dureri ce pot include spatele, dureri in partea inferioara a spatului, dureri in solduri, dureri in fese, dureri la nivelul picioarelor. Sciatica nu este insa un diagnostic in sine, ci ea reprezinta o multitudine de simptome si manifestari cauzate cel mai frecvent de hernia de disc sau de stenoza spinala.

Daca va confruntati cu astfel de dureri, consultati neaparat medicul care este singurul capabil sa stabileasca daca acestea sunt cauzate sau nu de nervul sciatic. Totodata, in functie de gravitatea simptomelor si de cauza sciaticii, acestea va poate recomanda un tratament adecvat si eventual exercitii de gimnastica medicala efecuate sub indrumarea unui fizioterapeut informat asupra istoricului vostru medical.

“Nervul schiatic prezinta doua radacini la nivelul coloanei. De fapt, fiecare dintre noi avem doi nervi sciatici, fiecare pentru un picior. Nervul sciatic drept care coboara pe piciorul homolateral se formeaza din radacina paravertebrala dreapta dintre L4-L5 (coloana lombara) si radacina nerviasa paravertebrala dintre L5-S1 – aceasta articulatie fiind speciala la nivlul coloanei, ea alcatuind cea ce numim unghiul promontoriu. Acest unghi este sensibil pentru ca leaga sacrul (si vertebrele sacrale care sunt sudate, deci imobile) cu coloana lombara care are mobilitate ridicata. De aceea foarte multe persoane sufera de afectari la acest nivel. Nervul sciatic coboara pe picior, iar afectarea si simptomele apar in functie de radacina nervoasa afectata: cea dintre L4-L5 sau cea dintre L5-S1 ori amandoua”, se arata pe Healthy Kudika.ro.

V-am pregatit mai jos un set de 12 clipuri cu exercitii terapeutice menite sa previna si sa amelioreze durerea cauzata de problemele nervului sciatic. Daca sunteti intr-o criza de sciatica, asteptati ca durerile sa inceteze pentru a putea efectua exercitiile medicale. Exercitiile de gimnastica medicala prezentate mai jos si dedicate tratarii sciaticii au grad de dificultate diferit si de aceea este RECOMANDAT sa cereti intotdeauna sfatul medicului inainte de a va apuca sa le faceti pentru a nu va agrava simptomele.

Exercitiile prezentate in clipurile video de mai jos sunt menite sa tonifieze si sa intareasca musculatura de sustinere a lantului vertebrelor astfel incat sa evitati o criza de sciatica viitoare si sa o amelioreze pe cea prezenta. Sunt exercitii de kinetoterapie si gimnastica medicala, exercitii de yoga si stretching, exercitii de pilates si trucuri pentru tratarea sciaticii si pentru o buna pozitie de somn atunci cand va confruntati cu sciatica.

Daca flexibilitatea sau durerile nu va permit, nu va fortati sa faceti exercitiile, asteptati ca tratamentul recomandat de medic sa amelioreze durerile. De asemenea, nu le efectuati daca nu aveti acordul medicului si daca suferiti de afectiuni grave la nivelul coloanei vertebrale.

Sciatica: Exercitii de kinetoterapie, gimnastica medicala, yoga si pilates pentru a scapa de durerea crunta

Exercitii si stretching pentru a scapa de durerea de sciatica

5 Exercitii pentru calmarea rapida a sciaticii

Exercitii pentru sciatica

Yoga pentru sciatica

Sciatica: Cele mai bune pozitii de somn pentru a calma sciatica

Exercitii de yoga pentru calmarea durerilor cauzate de nervul sciatic





