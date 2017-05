Sfaturile unui psihoterapeut: Picioarele ne 'vorbesc'. Suntem suficient de receptivi?

"Picioarele sunt cele care ne vorbesc despre directia noastra in viata, despre capacitatea de a avansa in viata, de a invata lucruri noi si a trai experiente noi, despre a produce o schimbare in general, ne vorbesc despre stabilitate, siguranta, atentie la prezent, centrare pe solutii si actiune", este de parere psihologul Laura Maria Cojocaru.

Parafrazand o cunoscuta expresie, din punct de vedere al raspunsului corpului fizic la lucrurile care ne trec prin minte, putem afirma mai in gluma, mai in serios ca: "acolo unde-ti va sta capul, acolo iti vor sta si picioarele!". Gluma vine din utilizarea expresiei, seriozitatea vine din faptul ca picioarele sunt partea din corpul nostru care ne poarta intr-acolo unde este directionata si atentia noastra.

In opinia psihologului Laura Maria Cojocaru (foto), atentia poate fi indreptata catre lucruri reale, concrete, palpabile, care se intampla aici si acum, sau, din contra, catre lucruri legate de trecut, viitor sau stagnand mai mult in imaginatie decat in trairea concreta a unui eveniment.

In acest context, o dificultate aparuta in aceasta zona a corpului nostru, ne poate arata ganduri legate de:

1. Credinta ca ”nu putem”, ”nu stim” sau ”nu este potrivit” sa mergem inainte in sensul de a face o schimbare (in gandire sau comportament), de a invata ceva nou.

2. Refuzul de a trece peste situatii din trecut pe care nu le mai putem schimba, dar ne tin mintea ocupata.

3. Decizia de a nu renunta la ceea ce este vechi si a devenit nepotrivit (credinte, obisnuinte).

Foto: Africa Studio /Shutterstock

4. Frica legata de faptul ca viitorul ar putea sa nu ne placa sau ca este posibil sa nu-i facem fata.

5. Dorinta exagerata de control al evenimentelor, persoanelor, rezultatelor.

6. Un criticism exagerat fata de oameni, viata, sine, criticism care le include ca substrat pe toate cele enumerate mai sus.

7. Un dezechilibru intre ceea ce ne dorim si ce suntem dispusi sa facem concret pentru a ne implini dorinta.

Mai multe decat atat, psihologul Laura Maria Cojocaru afirma ca picioarele ne transmit mesaje importante despre noi, iar daca vom fi suficient de receptivi la aceste semnale de alarma, cu siguranta ne vom imbunatati viata. Astfel:

1. Talpile - sunt legate de sentimentul de stabilitate, siguranta, incredere in viitor, in resursele interioare necesare inaintarii in viata.

2. Gambele - sunt legate de capacitatea de a "ne ridica pe varfuri" pentru a avea o vedere de perspectiva, pentru a vedea dincolo de obstacolele (reale sau imaginare) ale vietii, deci ne vorbesc despre abilitatea de a ne folosi de resursele interioare pentru atingerea obiectivelor.

