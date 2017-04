Studiile arata ca procentul romanilor care sufera de deficit de vitamine esentiale este in continua crestere, fapt pentru care oboseala este resimtita mult mai des, iar efectul de slabiciune si probleme de sanatate este din ce in ce mai mare din aceasta cauza.

„Cea mai buna sursa de vitamine este alimentatia sanatoasa, fructele si legumele ofera in plus suportul excelent antioxidant, pe langa furnizarea de vitamine si alte elemente nutritive. Cu toate acestea, daca nu reusiti sa oferiti organismului cantitatea necesara de vitamine, atunci trebuie sa luati in considerare suplimentele alimentare naturale. Majoritatea persoanelor care sufera de oboseala excesiva sunt cel mai probabil epuizati de vitaminele si mineralele importante. Intre vitamine, Colecalciferolul (Vitamina D3) a inceput sa fie tot mai studiata iar carenta sa sa fie tot mai des incriminata in patologii ce pornesc de la osteopenie, osteoporoza si risc de fracturi pana la boli cardiovasculare, degenerative grave si mai ales cancer. Si de carenta de vitamina D3 suferim majoritatea celor ce locuim la latitudinea Romaniaei. Suplimentarea cu vitamina D3 este practic singura speranta iar celelalte doua vitamine sinergice ei, K2 si B5 pot ajuta la restabilirea sanatatii si la o imbunatatire a calitatii si duratei vietii pe termen mediu si lung.”, explica cercet. dr. Horatiu Albu, master in biologie moleculara.

Top 3 vitamine care nu trebuie sa-ti lipseasca din organism

Vitamina D3 pentru oase puternice

Vitamina D3 are mai multe functii importante, insa cele mai cunoscute si utilizate de medici sunt reglarea absorbtiei calciului si fosfor precum si facilitarea functionarii normale a sistemului osteoarticular. Obtinerea unei cantitati suficienta de vitamina D3 este importanta pentru cresterea si dezvoltarea normala a oaselor si a dintilor, precum si o rezistenta imbunatatita impotriva anumitor boli.

„In cazul in care organismul nu obtine cantitatea necesara de vitamina D3 din alimente creste riscul de a dezvolta anomalii osoase, cum ar fi osteopenia, osteoporoza si osteomalacia ce pot surveni si odata cu inaintarea in etate. Pentru a suplimenta si a regla resursele de vitamina D3 din organism, TAVARLIN Vitamina D3+K2 & B5 este suplimentul ideal el echilibrand atat aportul, cat si sintezei, conversia si metabolismului vitaminei D in organism”, explica cercet. dr. Horatiu Albu.

Vitamina K2 pentru o inima sanatoasa

Vitamina K2 este o vitamina solubila in grasimi, importanta pentru coagularea sangelui si care contribuie la o inima sanatoasa, oase puternice si un sistem imunitar imbunatatit. Este una dintre vitaminele extrem de importanta pentru buna functionare a organismului chiar daca rolurile sale sunt indeobste mai putin cunoscute. Este indicat sa se suplimenteze aportul zilnic aducand de obicei pe calea suplimentelor nutritionale sprijinul a intre 1/3 si 2/3 din valoarea nutritionala de referinta pentru aceasta vitamina.

Vitamina B5 pentru un metabolism bun

„Vitamina B5 este cunoscuta a aduce beneficii importante in mentinerea unui metabolism energetic normal, a sintezelor si metabolizarii corecte a hormonilor steroizi, vitaminelor D si a unor neurotransmitatori si mai mult, este obligatorie pentru recuperarea din oboseala si extenuare pentru a obtine o performanta mentala optima. Dietele sanatoasa si diversificate contina o cantitate adecvata de vitamina B5 care participa la asigurarea unei bune sanatati structurale si functionale a tuturor organelor. Eu recomand totdeauna administrarea vitaminei B5 intotdeauna asociata la D3 deoare ii imbunatateste metabolismul acesteia din urma"., completeaza cercet. dr. Horatiu Albu.

Cum alegi suplimentele nutritionale?

Nu toate produsele vitaminice au acelas efect asupra organismului. Ba chiar, unele nu au deloc! Calitatea moleculeor active si asocierile sinergice intre acesti nutrienti fac diferenta. Multe vitamine obtinute pren metode chimice pot avea si alte reziduuri care, nu sunt de dorit a fi introduse in organism, acestea putand fi daunatoare.

„Deoarece compusii vitaminelor de buna calitate sunt similari cu cei gasiti in mod natural in alimentare dar mult mai concentrati pe unitate de volum, acestia sunt mai usor de utilizat de organism, avand o foarte buna biodisponibilitate. Asa este si TAVARLIN Vitamina D3+K2 & B5, care imi pare cel mai bun si complet preparat de tip nutritional furnizor de Vitamina D3. El se ocupa nu numai de corectarea aportului de Vitamina D3 ci si de imbunatatirea efectelor sale si de ameliorarea conversiei ei in potentul hormon Calcitriol, care este de fapt purtatorul efectelor sistemice ale vitameinelor D. Acest complex din cele trei vitamine sinergice are rasunet in intreg organismul de la sange pana la oase si de la diviziunea celulara pana la sistemul imunitar, reglandu-le functionarea”, afirma dr. Horatiu Albu.

Sustinerea organismului cu vitamina D3 este foarte importanta si la persoanele suferinde de cancer sau la acelea al caror sistem imunitar functioneaza incorect. Suplimentul natural TAVARLIN Vitamina D3+K2 & B5 este compozitia ideala in acest sens si este aparut anul trecut in Germania fiind produs de laboratoare farmaceutice specializate in sustinerea pacientilor cu cancere. El este deja disponibil in multe farmacii si magazine specializate din Romania, insa puteti sa-l comandati online pe www.farmaciaortomoleculara.ro