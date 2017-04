Sistemul nostru imunitar este mai slab sau mai puternic in functie de sezon, iar meniul nostru alimentar trebuie sa fie adaptat dupa acest criteriu. Descopera proprietatile benefice ale produselor apicole in functie de perioada anului cand este cel mai bine sa le consumam.

Specialistii de la ApiLand au realizat, in premiera un calendar cu tipul de produse apicole pe care trebuie sa le consumam luna de luna si proprietatile pe care acestea le au:

Ianuarie – Intampina noul an cu energie si vitalitate!

Imediat dupa Revelion, specialistii de la ApiLand recomanda sa consumam pastura, polenul crud, tonic regal si bomboane cu miere de Manuka.“Pastura este renumita peste tot in lume pentru proprietatile de detoxifiere a organismului, pentru ca reduce semnificativ colesterolul din sange si pentru faptul ca protejeaza ficatul si tubul digestiv. De cealalta parte, in completare, polenul crud stimuleaza functionarea rinichilor, ajuta la detoxifierea organismului si imbunatateste capacitatea de memorare. Daca vom consuma tonic regal, vom creste nivelul de energie si vitalitate al organismului, vom combate stresul, oboseala si insomniile, fenomene specifice inceputului de an si ne vom intari imunitatea. Bomboanele manuka reduc inflamatiile si calmeaza durerile in gat, protejeaza caile respiratorii si au un gust pe care toata lumea il va indragi”, declara Ovidiu Bodea, directorul ApiLand – compania cu cea mai variata gama de produse apicole din Romania.

Februarie – Scap de raceala si gripa!

In friguroasa luna februarie, specialistii de la ApiLand recomanda sa consumam tinctura de propolis, astfel incat sa stam cat mai departe de raceala, sa amelioram eventualele bronsite si pneumonii si sa ne eliberam caile respiratorii de mucozitati. De asemenea, ni se recomanda sa consumam capsule cu propolis bio, pentru a ucide bacteriile si virusii din corp, Mierea de Manuka – pentru a trata durerile de gat, febra, gripa, raceala si bronsitele cronice si, totodata, polen crud, care ne regleaza flora intestinala si metabolismul.

Foto: Shutterstock/ Soyka

Martie – Sunt pregatit pentru schimbarea de sezon!

Chiar daca ne pregatim la schimbarea de sezon, specialistii de la ApiLand ne recomanda sa continuam sa consumam tinctura de propolis pentru a lupta impotriva racelilor si pentru a ne trata de gastrita, ulcer gastric si duodenal. In acelasi timp, problemele gastro-intestinale pot fi prevenite cu ajutorul Mierii de Manuka, care previne si astenia de primavara. Laptisorul de matca este, de asemenea, ideal daca vrem sa ne crestem rezistenta la efort fizic si intelectual, iar polenul crud trebuie sa nu lipseasca din dieta noastra zilnica, deoarece actioneaza benefic asupra venelor si vaselor capilare si ne tine departe de anxietate si depresii minore.

Aprilie – Primavara aceasta, fara astenie si imunitate scazuta!

Tonicul regal este ideal la mijlocul primaverii, deoarece creste nivelul de energie si vitalitate al corpului si ne ajuta la imbunatatirea memoriei si procesului de invatare. “Tonicul apicultorului” este, de asemenea, un produs recomandat de specialisti pentru luna aprilie, deoarece combate stresul, oboseala fizica si psihica si inlatura nevrozele, depresiile si neurastenia. Mierea de salcam, cea poliflora si mierea de tei sunt ideale pentru prevenirea asteniei si pentru intarirea sistemului imunitar, fiind recomandat in special copiilor, gravidelor si persoanelor aflate in covalescenta. La meniul zilnic se adauga polenul crud, pentru echilibrarea sistemului digestiv si pentru a ne mentine in forma.

Mai – Detoxifiere naturala cu produse apicole!

Si luna mai este foarte important sa ne detoxifiem organismul, sa reducem colesterolul din sange si sa ne protejam ficatul si tubul digestiv. Cel mai recomandat produs apicol pentru aceasta perioada este pastura, dar in acelasi timp specialistii de la ApiLand ne recomanda consumul de tonic regal, mierea de salcam si polenul crud, deoarece ne ajuta sa combatem stresul, oboseala si insomniile, sa suplinim carentele alimentare specifice apropierii de sezonul cald si sa avem grija de sanatatea ochilor.

Iunie – Energie, memorie, atentie si concentrare maxima!

Inceputul verii inseamna vitalitate, energie si distractie. Pentru ca organismul nostru sa tina pasul cu ritmul infernal al verii, specialistii de la ApiLand ne recomanda sa consumam laptisor de matca, deoarece acest produs-minune ne ajuta sa crestem imunitatea si rezistenta la efortul fizic si intelectual, dar actioneaza benefic si asupra sistemului nostru nervos. Mierea de tei este, de asemenea, recomandata deoarece calmeaza starile de nervozitate, ne ajuta sa luptam impotriva stresului si a starilor de oboseala si trateaza eficient crampele musculare. Totodata, in aceasta luna, este foarte important sa consumam polen crud si bomboane de miere, pentru a creste nivelul energetic general.

Fotro homepage: Shutterstock/ Tibanna79

