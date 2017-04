Liliacul, floarea cu parfum divin: 8 beneficii surprinzatoare ale uleiului esential de liliac

Liliacul este o planta cunoscuta pentru florile sale in forma de ciorchine care imprastie o mireasma divina ametitoare. Pentru sanatate, liliacul este folosit ca ulei esential si are numeroase beneficii.

Liliacul (Syringa vulgaris) face parte din familia oleaceelor si este o specie din genul Syringa care infloreste primavara.

Este un arbust a carui inaltime poate ajunge pana la sapte metri, cu ramuri drepte si lujeri putin muchiati, care se gaseste in Persia si Europa de Est. In Romania, liliacul este foarte iubit de catre toti indragostitii de primavara datorita magiei pe care o creeaza in perioada sa de inflorire, in fiecare luna mai a primaverii. Florile de liliac sunt de obicei mov, dar pot fi si albe, bleu sau galbene.

8 beneficii surprinzatoare ale uleiului esential de liliac

Uleiul esential de liliac poate fi folosit ca aromaterapie sau poate fi aplicat direct pe piele.

Aromaterapie cu ulei esential de liliac – Beneficii pentru sanatate

Aromoterapia are o istorie de secole si este folosita ca o forma de vindecare, atat din punct de vedere psihic, cat si fizic. In aromoterapie, uleiurile esentiale ale diverselor plante sunt distilate, iar vaporul aromat pe care il imprastie poate avea diferite efecte terapeutice. Liliacul este una dintre plantele care isi ofera puterea vindecatoare pentru a fi folosita in aromaterapie.

1. Uleiul esential de liliac calmeaza starile de anxietate

Uleiul esential de liliac, picurat in vasul de aromaterapie, ajuta la calmarea starilor de anxietate si tulburare emotionala. Ofera o senzatie de purificare si calmare a mintii care ajuta la crearea starii de relaxare. Uleiul din liliac alb este cu precadere recomandat in aromaterapie pentru efectul sau de calmare si alinare a starii emotionale. Aroma liliacului alb aduce si o senzatie de senzualitate.

2. Uleiul esential de liliac este antifungic

Uleiul esential de liliac are proprietati antifungice. Terapia cu ulei esential de liliac te ajuta sa te pazesti de infectiile fungice.

3. Uleiul esential de liliac este astringent

Uleiul esential de liliac are beneficii pentru piele datorita proprietatilor sale astringente. Este un tonic foarte bun. De asemenea, aplicarea locala a uleiului ajuta si la reducerea ridurilor fine.

4. Uleiul esential de liliac este febrifug

Adica, aroma terapia cu ulei esential de liliac calmeaza simptomele asociate starii febrile.

