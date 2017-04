Cartea “Invata cum sa folosesti puterea afirmatiilor in 21 de zile” transforma aceasta metoda puternica intr-un instrument si mai simplu si mai usor de invatat. Astfel, descoperim mai repede puterea cuvintelor simple si alinatoare de a rezolva orice problema in orice domeniu, de la stima de sine si emotiile starnite de frica pana la gandirea critica si iertare, de la sanatate si imbatranire pana la succesul in munca, bani si prosperitate si de la iubirea de sine pana la prietenie, iubire si intimitate.

Indiferent daca vizeaza dimensiunea fizica sau emotionala, principiile elaborate de Louise L. Hay sunt accesibile oricand si pot fi puse la lucru in orice moment. De asemenea, ele ne invata cum sa ne cream propriile afirmatii, personalizate, astfel incat sa tinteasca precis in probleme si blocaje persistente poate chiar de-o viata intreaga. Cartea de fata constituie o introducere ideala la tehnici spirituale care functioneaza de cateva decenii.

LOUISE L. HAY este unul dintre fondatorii miscarii internationale de dezvoltare personala si folosire a fortelor proprii.

Fragment din volum:

“Daca ti se intampla ceva neplacut de-a lungul zilei, mergi imediat la oglinda si spune “Te iubesc oricum". Evenimentele vin si pleaca, dar iubirea pe care o ai pentru tine insuti trebuie sa fie constanta — este cea mai importanta calitate pe care o posezi in viata. Daca se intampla ceva minunat, mergi la oglinda si spune „Multumesc". Apreciaza-te pentru ca ai creat acea experienta minunata.

M-as bucura daca primul lucru pe care il faci dimineata si ultimul gest de seara ar fi sa te privesti in ochi si sa spui „Te iubesc. Te iubesc cu adevarat. Si te accept exact asa cum esti". Poate fi dur la inceput, dar, daca vei continua, in scurta vreme aceasta afirmatie va fi adevarata pentru tine.

Vei constata ca, pe masura ce iubirea ta de sine creste, acelasi lucru se intampla si cu respectul de sine. Si iti va fi mai usor sa realizezi orice schimbari pe care trebuie sa le faci intrucat stii ca ele sunt potrivite pentru tine. Iubirea nu se afla niciodata in afara ta, ci intotdeauna inauntru. Cu cat esti mai iubitor, cu atat esti mai iubit.

Iti sugerez sa lucrezi la iubirea de sine incontinuu. Demonstreaza iubirea sporita pe care o ai pentru tine insuti. Ofera-ti romantism si iubire. Arata-ti cat de special esti. Rasfata-te. Cumpara-ti flori pentru acasa. Si inconjoara-te cu arome, culori si texturi care iti fac placere. Viata ne oglindeste intotdeauna inapoi senzatiile pe care le avem inauntru.

Daca vrei sa treci de la gandirea centrata pe singuratate la gandirea centrata pe implinire, trebuie sa-ti canalizezi gandirea spre crearea unei atmosfere mentale iubitoare in tine si in jurul tau."