Cum scapi de kilogramele in plus la menopauza?

Orice femeie care avanseaza in varsta si se apropie de menopauza incepe sa piarda din cantitatea de estrogen, una din consecinte fiind si kilogramele in plus care se aduna in zona mediana.

Orice femeie care avanseaza in varsta si se apropie de menopauza incepe sa piarda din cantitatea de estrogen, una din consecinte fiind si kilogramele in plus care se aduna in zona mediana. Grasimea din zona abdominala are nu doar un aspect inestetic, dar si un risc crescut pentru infarctul miocardic, diabetul zaharat, hipertensiunea arteriala, nivelul ridicat de colesterol, cat si alte conditii inflamatorii. Specialistii platformei de informare Alaturi de Tine la Menopauza vin cu recomandari de diete pentru reducere greutatii aparute o data cu instalarea menopauzei.

„Femeile sunt predispuse la surplusul de grasime din zona abdominala, in special in perioada apropierii de menopauza. Acest lucru se datoreaza faptului ca estrogenul din organism scade, iar grasimea de pe fese, coapse, solduri este redistribuita in zona abdominala. Nivelul ridicat de stres si de cortizol pot fi si ele cauza grasimii abdominale, concluziile cercetatorilor sustinand acesta ipoteza ca secretia de cortizol ar reprezenta legatura dintre stres si grasime”, explica dr. Virgil Popescu, director medical Hyllan Pharma.

De ce este atat de greu sa pierdeti kilograme in timpul menopauzei?

Cauzele care joaca un rol important in cresterea in greutate pe parcursul menopauzei includ:

Fluctuatiile hormonale – ambele nivele ridicate si foarte scazute de estrogen pot duce la cresterea depozitelor de grasime.

Pierderea masei musculare - acest lucru se intampla din cauza varstei, a schimbarilor hormonale si a scaderii activitatii fizice.

Somnul insuficient - majoritatea femeilor au probleme cu somnul in timpul menopauzei, iar lipsa somnului este legata de cresterea in greutate.

Rezistenta crescuta la insulina - Femeile devin adesea imune la insulina o data cu inaintarea in varsta, ceea ce face ca pierderea in greutate sa fie mai dificila.

Ce dieta este cea mai eficienta?

Un deficit scazut de calorii este necesar pentru pierderea in greutate. Cu toate acestea, reducerea caloriilor creste prea mult pierderea de masa musculara, ceea ce accelereaza scaderea ratei metabolice care apare odata cu varsta.

Cercetatorii au examinat obiceiurile alimentare ale femeilor aflate la menopauza, inscrise intr-un studiu de pierdere in greutate. Ei au identificat cateva caracteristici comune femeilor care isi doreau sa scape de kilogramele in plus si sa se mentina in forma. in topul listei se afla renuntarea la deserturi si la bauturile cu un continut ridicat de zahar, urmate de limitarea cantitatii de carne si de branzeturi, consumand mai multe fructe si legume, care contin multe fibre.