Mentine-ti creierul sanatos adoptand un stil de viata sanatos si stimulandu-ti creierul cu activitati noi si constructive. Exercitiile pentru creier sunt menite nu doar sa iti imbunatateasca starea de spirit, dar si sa stimuleze creierul si sa il ajute sa isi pastreze capacitatile cognitive. De asemenea, exercitiile mentale iti cresc capacitatea de concentrare, iti stimuleaza inteligenta, creativitatea, memoria, flexibilitatea mentala. Pentru a-ti mentine creierul si memoria cat mai buna pe termen lung, evita plictiseala, evita rutina, evita sedentarismul si activitatile pasive precum uitatul la tv multe ore in fiecare zi, evita alimentatia bogata in grasimi nesanatoase si colesterol.

Opteaza in schimb pentru o dieta bazata pe legume, fructe, antioxidanti, seminte, carne si proteine de buna calitate. Acorda atentie lucrurilor din jurul tau, permite-i creierului sa invete in permanenta lucruri noi si nu il lasa sa devina pasiv caci pasivitatea creierului conduce si la atrofia sa. Mai jos, iti prezentam cateva exercitii simple, dar excelente pentru creier, recomandate de un neurobiolog si un expert in geriatrie:

Dr. Lawrence Katz, un neurobiolog recunoscut international si cercetator in regenerarea neuronala, dar si autor al cartii “Keep Your Brain Alive: 83 Neurobic Exercises to Help Prevent Memory Loss and Increase Mental Fitness”, este de parere ca declinul mental nu este provocat atat de mult de pierderea celulelor creierului, cat de pierderea comunicarii dintre celulele creierului. Acest lucru se intampla din cauza scaderii numarului si complexitatii dendritelor, proiectiile ramificate ale neuronilor. Facand insa exercitiile mentale potrivite, putem dezvolta noi conexiuni dentritice.

Fiindca majoritatea exercitiilor pentru creier se bazeaza pe vizual, neurobiologul sustine ca exercitiile mentale bune ar trebuie sa angajeze toate simturile: vedere, sunet, atingere, gust si miros – in modalitati noi, care sa nu se bazeze pe rutina. De fapt, cercetatorul considera ca orice activitate se poate transforma intr-un exercitiu bun pentru creier, atata timp cat are urmatoarele calitati:

- este noua

- este distractiva

- stimuleaza creierul

Iata cateva din exercitiile mentale ale dr-ului Katz prezentate de biologul si cercetatorul Deane Alban intr-un articol publicat pe bebrainfit.com:

♦ Schimba mainile. Daca esti dreptaci, incearca sa folosesti mana stanga pentru a face activitati zilnice precum spalatul pe dinti, mancatul sau folosirea mousse-ului. Si viceversa: daca este stangaci, foloseste mana dreapta. Folosirea mainii non-dominante creste activitatea creierului. La inceput, nu vei realiza acest exercitiu cu usurinta, insa pe masura ce il vei face creierul tau va fi solicitat in mod benefic.

♦ Incearca sa mananci cu betisoare chinezesti caci te va obliga sa fii atent la ce mananci, ceea ce este benefic si pentru creier, si pentru digestie, si pentru consumul de calorii. Daca deja faci acest lucru cu dexteritate, creste dificultatea exercitiului. Atunci cand mananci cu betisoare chinezesti, mananca cu mana non-dominanta.

♦ Fa anumite activitati (atentie, non-periculoase!!) cu ochii inchisi. Fa un dus, spala-ti parul sau sorteaza lenjeria de spalat incercand sa tii ochii inchisi caci astfel iti vei forta creierul sa utilizeze noi cai neuronale.

♦ Fa lucrurile putin diferit rasturnandu-le cu susul in jos sau inversandu-le. Nu, nu te speria, nu trebuie sa faci nu stiu ce activitati bizare. Iata de exemplu un exercitiu usor: poarta ceasul cu susul in jos si incearca sa il citesti. Acest lucru te va forta sa citesti ceasul cu adevarat. De asemenea, poti sa agati ceasurile de perete, fotografiile cu cei dragi sau calendarele de pe perete cu susul in jos, fortandu-te sa le vezi/citesti asa cum sunt. Cand te obisnuiesti cu acest exercitiu, poti sa il practici si cu telefonul. Poti sa practici si scrisul invers, in oglinda.

♦ Fa cu schimbul cu partenerul de viata (sau cu un prieten, copilul tau etc) si ascultati/ cititi alternativ o carte cu voce tare. Acest exercitiu stimuleaza imaginatia intr-un mod diferit. Cercetarile in imagistica au aratat ca 3 zone distincte ale creierului se lumineaza cand acelasi cuvant este citit, vorbit sau auzit simultan.

