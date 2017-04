Dr. Michelle Harvie si Dr. Tony Howell recomanda: Dieta de 2 zile

Tine dieta doua zile pe saptamana, mananca normal in celelalte cinci zile. Este vorba de un mod unic de a te alimenta, care-ti poate reantrena complet pofta de mancare, intinerindu-ti, totodata, corpul la nivel celular. In sfarsit, te poti bucura de ceea ce consumi si nu mai trebuie sa-ti faci niciodata griji pentru greutatea ta. O dieta revolutionara si demonstrata clinic - pentru a scapa de kilogramele in plus si a-ti mentine greutatea dorita!

Tine dieta doua zile pe saptamana, mananca normal in celelalte cinci zile. Este vorba de un mod unic de a te alimenta, care-ti poate reantrena complet pofta de mancare, intinerindu-ti, totodata, corpul la nivel celular. In sfarsit, te poti bucura de ceea ce consumi si nu mai trebuie sa-ti faci niciodata griji pentru greutatea ta. O dieta revolutionara si demonstrata clinic - pentru a scapa de kilogramele in plus si a-ti mentine greutatea dorita!

Dieta de 2 zile contine sfaturi clare, sigure si simple, alaturi de planuri culinare si 100 de retete delicioase si satioase care iti vin in ajutor. Vei afla cum si de ce functioneaza aceasta dieta si care sunt numeroasele ei beneficii pentru sanatate: reducerea riscului de cancer, scaderea tensiunii arteriale, efecte antiimbatranire precum si imbunatatirea starii de bine, a dispozitiei si a nivelurilor de energie.

Este cat se poate de simplu si demonstrat stiintific: in experimentele clinice desfasurate, cei care au urmat dieta de doua zile au pierdut mai mult in greutate, o cantitate aproape dubla de grasime si mai multi centimetri in jurul taliei, decat persoanele care au urmat o dieta cu controlul permanent al caloriilor. In plus, au reusit sa-si mentina mai usor greutatea optima! Tot ce ai de facut ca sa ajungi la greutatea perfecta este sa urmezi aceasta dieta intermitenta cu continut redus de glucide timp de doua zile pe saptamana. In restul saptamanii, mananca normal, dar rational!

Dr. Michelle Harvie este cercetator dietetician, castigatoare a numeroase distinctii. In ultimii 17 ani, s-a specializat in dezvoltarea dietei optime si a strategiilor de exercitii fizice pentru pierderea in greutate si preventia cancerului la san si a recurentei acestuia.

Prof. Tony Howell preda oncologie medicala la Universitatea din Manchester. S-a specializat de peste 30 de ani in tratarea cancerului la san, iar acum isi concentreaza activitatea pe masurile farmacologice si de stil de viata pentru preventia acestui tip de cancer.

