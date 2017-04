Laptele vegetal cu 4 condimente: Aceasta bautura indiana veche de secole scade inflamatia din organism

O bautura extrem de simpla care, datorita condimentelor cu efect antiinflamatoriu pe care le contine, are un efect extraordinar asupra organismului. Se prepara in mai putin de 5 minute si o puteti servi ori de cate ori doriti sa va rasfatati cu o bautura delicioasa, puternic aromata, cu beneficii exceptionale pentru sanatate.

Ingrediente Lapte Vegetal cu 4 Condimente:

- 1 ceasca lapte de cocos (sau lapte de migdale /lapte de canepa /lapte de orez/ lapte de caju)

- 1 lingurita pudra de turmeric

- 1 sau 2 lingurite de miere naturala organica (dupa preferinta) sau zahar de cocos

- ½ lingurita de scortisoara Ceylon macinata

- 2 seminte verzi de cardamom

- 8-10 firisoare de sofran

- 1 lingura de fistic pentru decorare

Amesteca toate ingredientele intr-un blender pana cand obtii o bautura omogena. Inainte de a servi bautura intr-un pahar transparent, toaca marunt cateva seminte de fistic si presara-le deasupra. Bautura nu va fi doar delicioasa, dar va arata si senzational, aurie cu reflexii verzui.

Combinatia ingredientelor si condimentelor indiene prezente in aceasta bautura este perfecta pentru o aroma exotica, plina de savoare si culoare, dar si pentru a-ti intari starea de sanatate. Se spune ca insusi Sushruta, medicul indian renumit in lumea antica, folosea aceste condimente in scopuri curative.

Beneficiile Laptelui Vegetal cu Sofran

Aceste lapte vegetal cu arome indiene este recomandat in scaderea inflamatiei din organism, cand te simti obosita si ai nevoie de o doza de energie, in cazul crampelor menstruale, al diabetului, daca te confrunti cu stari depresive sau pur si simplu daca vrei sa tii bolile la distanta si sa ai o sanatate de fier.

Ca si ghimbirul, cardamomul ajuta la digestie si este benefic si pentru rinichi, fiind recomandat in problemele ce tin de o digestie deficitara precum greata, indigestie, greata, balonare, reflux etc. Cardamomul are si proprietati antimicrobiene, iar unele studii efectuate de cercetatori arata ca acest condiment este eficient in prevenirea si tratarea cancerului colorectal.

Scortisoara ceylon (atentie, NU cassia!) reduce nivelul zaharului din sange si scade totodata riscul aparitiei bolilor cardiovasculare. Este bogata in antioxidanti si are proprietati antiinflamatorii. De asemenea, scortisoara ajuta sistemul imunitar al organismului sa functioneze corespunzator, tinand infectiile si bacteriile la distanta.

Sofranul, acest condiment atat de apreciat in lume, este adesea folosit ca remediu adjuvant in boala Alzheimer. Contine anumiti compusi precum crocin si crocetin care protejeaza sistemul nervos. De asemenea, sofranul poate ameliora sindromul premenstrual, dar si depresia caci 5-hidroxitriptofanul din compozitia sa produce serotonina si imbunatateste circulatia sangelui catre creier. Sofranul are proprietati antiinflamatorii si un continut bogat de potasiu, fiind indicat totodata si in caz de anemie.

Cat despre turmeric, nu avem decat cuvinte de lauda. Nu doar ca are proprietati antiinflamatorii si antioxidante exceptionale si este intrebuintat de secole in medicina ayurvedica, dar se spune ca substanta curcumina continuta de acesta este eficienta si in prevenirea aparitiei celulelor canceroase.

