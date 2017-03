Am putea spune ca traim un paradox. Industria alimentara este in apogeul productiei – pe piata gasim miliarde de produse din toate categoriile – insa, avand aceasta abundenta de alimente, nu poti sa nu te intrebi: care e mai sanatos? Sau, ce mai este sanatos in ziua de azi?

Tentatiile ar fi multe, produsele nu mai vorbim, insa cautam cu totii sa ne creem obiceiuri cat mai corecte in dieta zilnica.

Unul dintre obiceiurile de consum pe care romanii ar trebui sa le aiba ar fi sa citeasca eticheta produselor pe care le cumpara. Cate dintre sucurile asa-zise naturale din comert le-ai introduce in alimentatia ta zilnica sau a copilului tau, o intrebare pertinenta pe care ar fi bine sa o avem in vedere cand suntem la cumparaturi.

Siropurile naturale, mit sau adevar?

Specialistii sustin ca siropurile naturale sunt o sursa naturala de nutrienti care cresc rezistenta organismului la infectii si combat anemia. In acelasi timp, pe langa aromele irezistibile si gustul imbietor, siropurile naturale ajuta copiii sa se adapteze mai usor la eforturile fizice si intelectuale. Siropurile naturale au un continut ridicat de antioxidanti extrasi din plantele din care sunt preparate. Este de preferat ca siropurile sa fie obtinute din fructe si/sau plante proaspete.

Din acestea se prepara initial un suc, care se filtreaza, apoi se amesteca cu zahar la rece sau prin fierbere. Evident, daca folosim miere naturala in loc de zahar va rezulta un sirop mult mai sanatos. Avantajul siropului preparat la rece este ca pastreaza foarte bine culoarea, gustul si aroma fructelor proaspete si intreaga cantitate de vitamine. De asemenea, prin metoda de preparare la rece nu poate avea loc cristalizarea ulterioara a zaharului, daca siropul nu este supus unor temperaturi sub zero grade Celsius.

Datorita tuturor acestor aspecte multi oameni s-au reorientat si au inlocuit sucurile din comert cu siropurile. Exista bineinteles si siropuri terapeutice care trebuie consumate intr-un anumit fel sau tinand cont de proprietatile sale. Siropul de zmeura de exemplu este faimos pentru efectele sale terapeutice in cazul afectiunilor renale, cardiace si ginecologice. In plus, datorita aportului ridicat de vitamina C, are un efect revigorant si tonic aproape imediat ce este consumat.

Ori, avand in vedere ca stresul este principalul inamic al vremurilor noastre, nu exista categorie de varsta careia sa-i fie contraindicata aceasta delicioasa terapie cu siropuri.

Trandafirul de Damasc – miracolul frumusetii si al sanatatii

De parca n-ar fi “vinovat” pentru a-i fi inspirat pe toti cu frumusetea lui - inca din antichitate poetii il considerau simbolul pasiunii si al gingasiei - trandafirul de Damasc mai are si o multitudine de proprietati care-l propulseaza direct pe podiumul siropurilor pro sanatate.

Siropurile sau uleiurile esentiale realizate din petale de trandafir pot avea efecte cicatrizante, antidiareice, antidizenterice, astringente, antihemoragice, antihelmintice, antiinflamatoare, dezinfectante, antipiretice, antiseptice, antimicotice, aromatizante, fortifiante, mineralizante si tonice.

Siropurile sau uleiurile esentiale din trandafir sunt indicate ca adjuvant in cazuri de gripa, bronsite, raceli, astm bronsic, hiperhidroza (transpiratie in exces), laringita, afte, faringite, amigdalite, stomatite, plagi precum si multe afectiuni ale tenului.

Uleiurile esentiale sau apele de trandafir de Damasc sunt faimoase datorita efectelor miraculoase de catifelare si hidratare a pielii corpului si a fetei. Avand in vedere faptul ca inca din cele mai vechi timpuri trandafirul a fost mai mult decat ofranda adusa iubirii – era ingredientul principal in declaratii dulci (dulceata de trandafir) sau aliatul racoros al zilelor toride de vara (siropul de trandafir) – chiar si azi, cand industria alimentara ofera solutii pentru toate gusturile – trandafirul nu se dezice de la rolul sau.

Asadar, inainte sa alegi un suc din comert, analizeaza-i atent eticheta si acorda o atentie sportita proprietatilor nutritive, precum si aportului de vitamine pe care acesta le are.