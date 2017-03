Specialistii platformei de informare Alaturi de Tine la Menopauza au 6 recomandari pentru combaterea oboselii si asteniei de primavara in menopauza.

1. Alocati mai mult timp pentru exercitiile fizice

Un program strict care include exercitiile fizice chiar si in perioadele de epuizare, are rezultate excelente pentru inlaturarea oboselii. Un studiu realizat in 2015 pe femei aflate in postmenopauza, a scos la iveala ca exercitiile fizice moderat spre intense ajuta la cresterea nivelului de energie din organism.

„Un alt studiu arata ca activitatea fizica poate imbunatati calitatea vietii la menopauza, prin ameliorarea bufeurilor, ajuta la pastrarea greutatii in valori normale, ofera o buna dispozitie, reduce durerea cronica si imbunatateste calitatea vietii”, afirma dr. Virgil Popescu, director medical Hyllan Pharma, producator EstroPlus. Alegeti asadar, activitati usorare, care sunt placute si pe care sa le puteti realiza cu drag. Spre exemplu, puteti opta pentru o scurta plimbare sau pentru o ora de yoga. Cel mai important este sa reusiti sa identificati o activitate care va place si sa o efectuati in mod constant, pentru ca rezultatele sa apara rapid.

2. Dezvoltati o rutina zilnica a orelor de somn

Stabilirea unei rutine de somn va va oferi energie in plus. Incercati sa mergeti la culcare si sa va treziti la aceeasi ora in fiecare zi, chiar si la sfarsit de saptamana, pentru ca organismul sa se poata obisnui cu un anumit program. In plus, stimulentele precum cofeina sau alcoolul ar trebui sa lipseasca cu desavarsire din obiceiurile femeilor, la menopauza. „O noapte linistita, inseamna o noua zi plina de energie, asa ca evitati sa folositi telefoanele mobile, televizorul sau lecturarea pe tableta, spre exemplu. Optati insa, pentru o baie relaxanta, care va va induce starea de liniste necesara, pentru a putea adormi. Daca in schimb apar stari de iritabilitate, provocate de lipsa somnului si de schimbarile specifice menopauzei se poate opta pentru ApiMag, 21,80 lei, ce contine magneziu, vitamina B6, vitamina C, dar si laptisor de matca”, afirma dr. Virgil Popescu.

3. Luati o pauza pentru a medita

Stresul diminueaza starea de energie si va aduce nopti agitate. Meditatia va ajuta la inlaturarea stresului si la echilibrarea interioara la menopauza. Alegeti un loc linistit si inchideti ochii, fara a va mai gandi la nimic. Eliberati-va mintea, eliminati gandurile negative si adoptati o atitudine pozitiva. Rezultatele vor fi extraordinare.

4. Asigurati-va ca temperatura din camera este usor scazuta

Ultimul lucru de care aveti nevoie in camera unde dormiti este o temperatura crescuta, care sa va accentueze bufeurile si starile de irascibilitate. Pastrati deci o temperatura usor scazuta in dormitor, de aproximativ 18-19 grade, pentru a nu va accentua senzatiile neplacute cauzate de menopauza.

5. Alegeti cu grija ora pentru cina

O cina tarzie va va crea imediat senzatia de satietate si va va impiedica sa va odihniti bine. In plus, mesele grele pot duce la aparitia refluxului gastro-esofagian. Optati in schimb pentru mese usoare, luate cu cateva ore inainte de a va culca.

6. Fiti atenta si la alte aspecte ale menopauzei

Oboseala este primul semnal care indica faptul ca va aflati in perioada de perimenopauza. Mai exista insa, cateva simptome care va pot atrage atentia, precum: bufeurile, menstruatiile neregulate, stari de irascibilitate si de tristate, insomniile, uscaciunea vaginala si fluctuatiile de greutate. „In perioada de perimenopauza simptomele pot parea covarsitoare si de multe ori este nevoie de schimbarea stilului de viata pentru a continua sa va bucurati deritmul cu care erati obisnuita. Primavara aceasta aveti o reducere de 45% la Kitul de Primavara format din 3 cutii EstroPlus si 3 cutii ApiMag, la doar 99 lei”, adauga dr. Virgil Popescu.