Spanacul – 10 beneficii extraordinare pentru sanatate de care trebuie sa profitam in fiecare primavara

Spanacul (Spinacia oleracea) este delicios si bogat in nutrienti si astfel, prin intermediul acestui articol, vom explora beneficiile pe care le aduce aceasta planta de un verde vibrant, asupra sanatatii noastre.

Spanacul este o sursa bogata de minerale, vitamine si fitonutrienti. Este benefic pentru un numar important de procese vitale si de aceea este recomandat sa il consumam regulat, iar primavara sa profitam de spanacul proaspat pe care il gasim in piete.

Beneficiile pentru sanatate ale spanacului includ imbunatatirea vederii, asigurarea unei presiuni sanatoase a sangelui, intarirea sistemului muscular, preventia degenerarii maculare, prvenirea cataractei, Aterosclerozaei, bolilor de inima, ajuta sanatatii sistemului osos, are caracter antiulceros, protejeaza si hraneste pielea si de asemenea asigura cresterea sanatoasa la copii.

Frunzele carnoase de spanac pot fi preparte intr-o multitudine de feluri si astfel, spanacul este un aliment de baza printre vegetarieni si foarte iubit de toti marii bucatari ai lumii. De asemenea, gospodinele din Romania il prepara in moduri savuroase in fiecare primavara, in timpul Postului Pastelui. Poate fi consumat crud, intr-o larga varietate de salate si combinatii, sau gatit. Poate fi pregatit ca mancare principala sau ca o garnitura. Pe drept cuvant, se poate spune ca spanacul este un aliment valoros deosebit in lumea vegetalelor.

Spanacul provine din Orientul Mijlociu si a fost cultivat in Persia inca de acum mii de ani. De acolo a ajuns in China cu 1500 de ani in urma si apoi in Europa, acum catvea sute de ani, devenind foarte repede un aliment popular in mai multe bucatarii traditionale europene.

Spanacul este deci consumat de mii de ani si apreciat pentru beneficiile sale in diverse parti ale lumii. De exemplu, 100 de grame de spanac contin un sfert din necesarul de fier al corpului nostru. Fierul este o substanta necesara pentru celulele rosii, un factor decisiv in oxidarea si diminuarea unor enzime in timpul metabolismului celular.

Sa privim mai atent la aceste beneficii extraordinare ale spanacului.

Nutrienti pe care ii gasim in frunzele de spanac:

• Vitamina K, A, C, B1, B2, B3

• Fier

• Iod

• Zinc

• Magneziu

• Calciu

• Potasiu

• Cupru

• Seleniu

• Acizi Omega-3

• Acid folic

• Mangan

• Magneziu

• Etc.

Spanacul – 10 beneficii extraordinare pentru sanatate

1. Spanacul este un puternic antioxidant

Spanacul contine vitamina C, E, beta-caroten, magneziu si seleniu cu ajutorul carora lupta impotriva stresului oxidativ si a multor probleme de sanatate.

2. Spanacul este bun pentru vedere

Spanacul este bun pentru vedere datorita continutului sau bogat in beta-caroten, luteina si zeaxatina care sunt benefice pentru vedere si ii ajuta pe cei care se confrunta cu probleme de vedere. Consumul regulat de spanac previne de asemenea cataracta.

Spanacul – Beneficii extraordinare pentru sanatate

3. Spanacul este bun pentru sistemul muscular si osos

Spanacul contine mari cantitati de vitamina K, vitamina care este benefica sistemului osos. Spanacul contine calciu si magneziu din abundenta care sunt benefice sistemului muscular. Iata ca nu degeaba, spanacul era alimentul preferat de Popei Marinarul.

4. Spanacul este benefic sistemului imunitar

Sistemul nostru imunitar este protejat prin intermediul consumului regulat de spanac, o planta care este o rezerva abundenta de nutrienti, minerale si vitamine. Consumul de spanac previne racelile si inflamtiile din organism.

5. Spanacul este benefic pielii

Datorita continutului sau bogat de iod, magneziu si seleniu consumul de spanac este recomandat si pentru sanatatea pielii.

6. Spanacul este antiinflamator si anticancerigen

De asemenea, spanacul are proprietati antiinflamatorii datorita faptului ca este o sursa de acizi Omega-3, inca un plus in lupta impotriva cancerului.

7. Spanacul scade colesterolul rau

Consumul de spanac ajuta in echilibrarea metabolismului grasimilor si scade colesterolul rau din sange. Spanacul este indicat in dieta persoanelor care sufera de afectiuni cardiovasculare.

8. Spanacul ajuta la purificarea sistemului digestiv

Fibrele din spanac ajuta la purificarea sistemului digestiv, a sangelui si a ficatului. El mai contine si calciu si fier, doua substante care remineralizeaza organismul si il ajuta sa combata anemiile si asteniile de sezon.

9. Spanacul detoxifica de asemenea ficatul

Spanacul este indicat in perioadele de curatare a organismului, in diete dar si in detoxifierea ficatului.

10. Spanacul ajuta activitatea metabolica a organismului

Nu degeaba medicii recomanda introducerea spanacului in dieta noastra. Spanacul este foarte bogat in proteine vegetale care sunt usor digerate de catre organism, acestea fiind cu usurinta transformate in in amino-acizi care sunt esentiali pentru organismul uman. Spanacul este in acest sens bun si pentru dietele de slabire.

