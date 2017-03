Parintele Arsenie Boca este una dintre cele mai indragite si cunoscute personalitati spirituale de pe taramul romanesc. Invataturile lui Arsenie Boca sunt autentice si merita facute cunoscute caci ne indruma sufletul si viata pe cararea vindecarii si a iubirii. Iata cateva dintre cele mai frumoase invataturi si lectii de viata pe care le putem desprinde din vorbele si cuvintele marelui teolog ortodox:

Arsenie Boca: 23 de sfaturi si invaturi minunate

1. Incepe-ti dimineata cu o rugaciune

"Cand te scoli dimineata din somn, gandeste-te ca Dumnezeu iti da ziua pe care n-ai fi putut sa ti-o dai singur, si pune deoparte prima ora sau macar un sfert de ora din ziua ce ti s-a dat si adu-o drept jertfa lui Dumnezeu intr-o rugaciune de multumire si de cerere buna. Cu cat vei face mai cu osardie acest lucru cu atat mai mult iti vei sfinti ziua, cu atat mai puternic te vei ingradi in fata ispitelor pe care le intampini in decursul zilei."

"Cine se roaga lui Dumnezeu de dimineata, cu o cuvenita luare aminte, e mai fericit si mai linistit tot restul zilei aceleia. Mintea se ocupa toata ziua cu ceea ce o preocupa de dimineata, ca o piatra de moara, care macina in restul zilei grau sau neghina."

2. Pune-ti ordine in ganduri pentru a avea ordine in viata

“De la carma mintii atarna totul. Daca nu ai ordine in minte nu poti avea ordine in viata."

3. Suntem diferiti si este imposibil sa gandim la fel. Sa ne acceptam diversitatea.

“Lucrul cel mai imposibil din lume ar fi o unificare a mintilor. Fiecare e unic in lume; de-ar invia toti oamenii de la Adam pana la sfarsitul lumii, n-ai sa gasesti doi oameni identici. Aceasta e genetic adevarat.”

4. Daca ti-a fost dat un dar atat de pretios precum Viata, ai datoria sa o traiesti cum merita.

"Fara indoiala, la ziua Judecatii nu vom fi intrebati ce-am citit, ci ce-am facut; nici daca vom vorbi cu dibacie, ci daca am trait cum se cuvine.

5. Nu te duce la somn tinand suparare

„Sa nu lasi nici pe fratele tau sa se culce intristat impotriva ta, nici tu sa nu te culci scarbit impotriva lui, ci mergi si te impaca cu fratele tau".

6. Nu discrimina atunci cand iubesti, iubeste-i pe toti in egala masura

„Daca pe unii ii urasti, pe altii nici nu-i iubesti, nici nu-i urasti, pe altii iarasi ii iubesti dar potrivit, si in sfarsit pe altii ii iubesti foarte tare, din aceasta neegalitate se cunoaste ca esti departe de dragostea desavarsita care cere sa iubesti pe tot omul la fel deopotriva”.

7. Sa nu pierdem contactul cu copilul din noi sau cu propriii copii. Ei sunt cel mai aproape de Dumnezeu

"Daca mamele ar primi copiii in numele Domnului, ce stravezii ar fi ei in chipul lui Iisus! Abia atunci si-ar putea da seama mamele pe cine au primit prin copii. Copiii ajung in bratele lui Dumnezeu fiindca sunt cei mai aproape de El. Modul lor de a fi e cel mai iubit de Dumnezeu. inteleptii il inteleg pe Dumnezeu ca pe o necesitate in explicarea lumii. Copiii il au ca pe un Tata de pe celalalt taram. (…) Dumnezeu si copiii au inrudirea pe care noi, cei mari, o pierdem. Sfintii sunt niste mari copii. Si ce departe ne tinem de ei!"

