Cum sa ai o postura eleganta de dimineata pana seara. 5 pasi care nu dau gres

Daca ti-ai indreptat spatele de indata ce ai citit acest titlu este un semn bun. Ce pozitie are corpul tau cand stai la birou, citesti un mesaj pe telefon sau cand te odihnesti in pat?

Capul sus, spatele drept si umerii dati usor in spate, relaxati, asa cum iti amintea mama in fiecare zi. Cei mai multi dintre noi suntem prea preocupati de taskurile de zi cu zi si uitam de corpul nostru. O postura incorecta duce la dureri ale gatului, coloanei si fura din eleganta ta feminina, insa te poate afecta negativ si la nivel emotional.

Persoanele cu o pozitite corecta a corpului au mai multe beneficii decat ne-am putea imagina: au o mai mare incredere de sine, rezistenta la stres, o stare de spirit mai buna, un discurs mai coerent si par sa fie mai fericite in propria piele, demonstreaza studiile. Ca sa ai si tu parte de ele, exista cativa pasi pe care trebuie sa ii urmezi cu sfintenie:

1. Schimba salteaua pe care dormi

O saltea prea moale, cu denivelari formate de-a lungul timpului poate sa fie motivul multor zile neproductive, chinuite de dureri de spate si de gat. Somul regulat pe o saltea corespunzatoare mentine spatele drept si poate chiar corecta in timp anumite defecte ale posturii. Vezi daca o astfel de saltea, produsa in Romania, ergonomic i comoda, este o varianta mai buna decat ce ai acasa.

2. Adopta o pozitie corecta in timpul somnului

Un somn agitat, in care te muti dintr-o parte in alta, are si el influente negative asupra posturii. Odata ce ai o saltea corespunzatoare, iti va fi mai usor sa adopti o pozitie corecta in timpul somnului, de preferat pe spate sau pe o parte, fara sa simti nevoia de a te misca prea mult. Cand dormi pe burta, coloana vertebrala nu poate adopta o pozitie neutra si este mereu sub presiune. Daca totusi nu reusesti sa te odihnesti altfel, pune o pernuta sub pelvis pentru a ridica bazinul la acelasi nivel.

3. Fa exercitii care corecteaza pozitia

Pentru a forma instinctul de a mentine o pozitie corecta a corpului, adauga in agenda ta zilnica cateva exercitii speciale pentru postura. Ai de ales intre nenumarate programe de yoga, pilates si core fitness cu rol de a intari centrul corpului.

Printre exercitiile simple, pe care le poti face in confortul propriei locuinte sunt genuflexiunile, rotirea umerilor si combinatii de extensii ale bratelor si picioarelor. Un exercitiu foarte bun este sa apuci niste greutati medii (sticle de jumatate umplute cu apa) si sa misti bratele de jos in sus, pe lateralele corpului.

4. Ia vitamina D

Vitamina D ajuta la absorbtia calciului si a fosforului, intareste strucutura oaselor si, implicit, intareste rezistenta coloanei la presiune. Insa acesta nu este singurul efect pozitiv. Stabilitatea posturii a fost asociata nivelului de vitamina D din organism, conform unui studiu condus de Doctor Boersma de la Spitalul Nepean din Australia. Cercetatorii au descoperit ca persoanele care au un nivel optim de vitamina D in organism au o mai buna stabilitate a corpului, o postura corecta si pasul mai rapid, pe cand persoanele cu deficit de vitamina D au de doua ori mai multe sanse sa se dezechilibreze si sa cada. Nivelul ideal de vitamina D este intre 10 si 15 micrograme pe zi.

5. Verifica regulat daca pozitia ta este cea corecta

Pana cand corpul tau se obisnuieste sa stea natural in pozitia adecvata, este bine sa te autocorectezi cat mai frecvent. Daca nu esti sigura care este pozitia corecta, cel mai bun truc este sa te lipesti de un perete si sa incerci sa stai drept. Tine privirea inainte si omoplatii lipiti de perete. Ar trebui sa fie o distanta de 5 centimetri intre gat si acesta. Orice postura care depaseste limita aceasta indica o coloana curbata, care trebuie indreptata. Exerseaza apoi aceasta postura si fara perete, de fiecare data cand stai pe loc, pasesti sau stai pe scaun, pana cand, intr-un final, corpul va adopta pozitia corecta fara efort constient.



Pentru a te autocorecta, mai poti apela la urmatoarele trucuri:

Uita-te des in directia omoplatilor. Daca ii poti vedea, spatele tau este prea curbat.

Atinge umerii cu degetele pentru a simti daca sunt la acelasi nivel. Daca pare ca unul este mai ridicat decat celalalt, inseamna ca pozitia coloanei este usor aplecata spre lateral.

Urmareste ca genunchii sa fie drepti si nu curbati catre interior cand stai pe loc.

Asigura-te ca bazinul sa nu fie indreptat inspre inainte, ci sa fie aliniat cu spatele.

Cu putin efort, vei obtine o pozitie corecta a corpului si o postura eleganta, care sa iti accentueze frumusetea feminina. Nu degeaba exercitiul este mama invataturii.

Foto: Shuttertock; Copywright: TuiPhotoEngineer, Alena Ozerova