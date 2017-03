Chiar daca timpul nu este intotdeauna cel mai bun prieten al nostru in ceea ce priveste frumusetea, nu trebuie sa apelam la operatii estetice pentru a avea sanii pe care ni-i dorim. Exercitiile fizice sunt la fel de utile in modelarea, tonifierea si ridicarea sanilor, dar si in mentinerea fermitatii lor. Iti prezentam mai multe exercitii menite sa iti ajute sanii sa isi pastreze conturul natural ferm si frumos: