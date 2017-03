5 reguli de aur pentru a avea un creier sanatos si a tine departe Alzheimer. Dovedite stiintific!

Prin adoptarea sau renuntarea la anumite obiceiuri putem face enorm pentru a evita aceasta afectiune terifianta al carei nume ne provoaca fiori pe sira spinarii – boala Alzheimer. Iata 5 reguli care tin de noi si pe care le putem urma pentru a mentine sanatatea creierului pe termen lung. Conform unui studiu efectuat de Age UK, urmatoarele 5 reguli poate scadea riscul dezvoltarii dementei cu mai mult de o treime.

De asemenea, conform analizelor si datelor adunate de expertii britanici in geriatrie, obiceiurile legate de stilul de viata sunt responsabile pentru 76% din schimbarile care au loc la nivelul creierului.

Informatiile culese de cercetatorii de la Universitatea din Edinburgh atesta ca mai mult de trei sferturi din schimbarile cauzate de imbatranire in abilitati ale creierului precum memoria sau viteza gandirii s-au datorat stilului de viata si altor factori de mediu – inclusiv nivelul de educatie.

Studiul derulat pe parcursul a 30 de ani in Marea Britanie a aratat ca barbatii cu varste intre 45 si 59 de ani care au adoptat 4 -5 din cele 5 reguli au avut un risc mai scazut cu 36% de a dezvolta declin cognitiv si un risc mai scazut cu 36% de a dezvolta dementa decat cei care nu au urmat aceste reguli.

5 reguli de aur pentru sanatatea creierului si pentru a tine departe Alzheimer

1. Fa miscare in mod frecvent.

“Legatura dintre activitatea fizica si problemele cardiovasculare precum tensiune arteriala, diabet, colesterol marit si obezitate este una indubitala. Lipsa miscarii favorizeaza instalarea bolilor cardiovasculare. La randul lor, s-a aratat ca aceste afectiuni sunt factori de risc pentru dementa si declin cognitiv.”

2. Opteaza pentru o dieta mediteraneana.





Foto: Double Brain / Shutterstock

“Cel mai valid sfat stiintific legat de dieta pentru a avea o buna sanatate cognitiva si a reduce riscul dementei este sa optezi pentru o alimentatie bogata in legume, verdeturi, fructe, nuci, cereale, seminte si peste – si cu un continut redus de carne si lactate. S-a descoperit ca o dieta bogata in zahar, colesterol si grasimi trans duce la o sanatate cognitiva mai proasta la oamenii in varsta.”

3. Renunta la fumat.

“Sunt mai multe cazuri noi de Alzheimer pe an printre fumatorii actuali comparativ cu oamenii care nu au fumat niciodata.”

4. Consuma alcool cu moderatie.

“Alcoolul are deopotriva efecte nocive si protectoare asupra creierului, depinzand de cantitatea in care este consumat. Consumul de alcool, chiar si moderat pentru persoanele cu un metabolism slab al alcoolului la nivelul ficatului, reprezinta o cauza recunoscuta a dementei, cauzand atrofii la nivelul sistemului nervos si in special in ariile de memorie si procesare, dar si de interpretare a informatiei vizuale.

Cu toate acestea, alcoolul in cantitati mici poate proteja tesuturile creierului crescand colesterolul bun si scazandu-l pe cel rau.

