7 metode pentru a imbunatati imunitatea copilului

In primii ani de viata, sistemul lor imunitar invata, fiind lipsit de experienta! Incet, incet, ei isi imbunatatesc imunitatea printr-o lupta neintrerupta cu microbii, virusurile si alte organisme care incearca sa ne invadeze organismul. Dar aceasta lupta costa sistemul imunitar, iar organismul va avea sa deconteze toata viata aceste preturi biologice.

De aceea – ca medici responsabili si parinti atenti ce suntem – trebuie sa avem grija ca aceste „preturi biologice” sa fie cat mai mici.

Dar, exista unele obiceiuri de lifestyle ce se pot adopta si care pot oferi sistemului imunitar al copilului resurse de modulare nebanuite. Cercet. Dr. Horatiu Albu, master in biologie moleculara, ne spune care pot fi cele 7 metode usor de implementat si care sunt importante pentru a asigura modularea eficienta a imunitatii copiilor.

1. Oferiti-le frecvent in alimentatie fructe si legume sau sucuri presate la rece din ele. Fitonutrientii continuti de acestea pot participa la imbunatatirea imunitatii. Mai nou, dietetica moderna foloseste chiar sucuri de fructe sau legume fortifiate cu anumite minerale si vitamine.

Studiile arata ca o dieta bogata in fitonutrienti adusa in stilul de viata poate proteja copilul si impotriva unor boli cronice si degenerative ce pot surveni in viitorul sau de adult, precum cancerul, bolile de inima si nu numai. Incercati sa ajutati copilul sa manance cinci portii de fructe si legume pe zi. Sucurile pot fi de mare ajutor in acest deziderat!



2. Aveti grija de timpul lor de somn deoarece privarea de odihna ii poate face mai susceptibili la boli prin reducerea celulelor naturale de aparare, arme ale sistemului imunitar, care se implica in debarasarea organismului de microorganisme si celulele canceroase. Un nou-nascut ar putea avea nevoie de pana la 18 ore de somn pe zi, copii mici necesita 12 pana la 13 ore, iar copiii prescolari au nevoie de aproximativ 10 ore. In cazul in care copilul nu poate sau refuza sa doarma in timpul zilei, incercati sa-l duceti la culcare mai devreme seara.

Foto: Pixabay





3. Alaptati copilul. Laptele matern contine anticorpi care asigura pentru inceput si apoi imbunatatesc imunitatea organismului. Poate reprezenta un scut impotriva infectiilor urechii, alergiilor, diareei, pneumoniei, meningitei, infectiilor tractului urinar si sindromului de moarte subita a sugarului. Studiile arata ca aceasta poate creste, de asemenea, puterea creierului bebelusului si ajuta la protejarea lui de-a lungul vietii impotriva diabetului zaharat insulino-dependent, boala Crohn, colita si anumite forme de cancer.

Este recomandat ca mamele sa alapteze timp de un an. In cazul in care acest termen nu este realist, trebuie sa alapteze cel putin in primele doua pana la trei luni, pentru a suplimenta imunitatea copilului.

4. Puneti-i sa faca exercitii fizice. Cercetarile recente arata ca exercitiile fizice cresc numarul de celule naturale de aparare. Pentru a-i integra pe copii intr-o rutina de fitness pe tot parcursul vietii, trebuie sa fiti sau sa le gasiti un bun model. Realizarea exercitiilor fizice impreuna cu ei sau in grupe de copii care practica un anume sport este mult mai eficienta decat sa-i indrumati sa mearga afara si sa se joace. Activitatile in familie pot fi distractive si includ mersul cu bicicleta, drumetii, patinaj, baschet si tenis si multe alte sporturi.



5. Asigutati-va ca inteleg necesitatea luptei cu raspandiriea germenilor. Desi aceasta nu imbunatateste imunitatea, este o modalitate extrem de buna si probabil cea mai eficienta de a reduce simunitar al copilului. Asigurati-va ca cei mici se spala pe maini de multe ori si cu sapun. Ar trebui sa acorde o atentie deosebita igienei inainte, dupa fiecare masa si dupa joaca afara, manipularea animalelor de companie. Nespalarea mainilor si fetei, suflarea nasului, stranutul si tusea pot reprezenta modalitati de a raspandi cat si contracta virusurile daca nu sunt corect deprinse.



6. Evitati ca ei sa fie fumatori pasivi. Fumul contine mai mult de 4000 de toxine, dintre care cele mai multe pot irita sau chiar distruge unele celulele din organism. Copiii sunt mai sensibili decat adultii la efectele nocive ale fumatului pasiv, deoarece acestia respira intr-un ritm mai rapid. Si sistemele de detoxifiere naturale ale unui copil pot sa nu fie cele mai performante, chiar daca organismul este inca tanar. Fumatul pasiv creste riscul de bronsita, infectii ale urechii, astm in cazul celor mici. Aceasta poate afecta, de asemenea dezvoltarea neurologica.



7. Nu puneti presiune pe specialist. Cerandu-i medicului pediatru o reteta pentru un antibiotic de fiecare data cand copilul are o raceala, gripa sau dureri in gat nu faceti decat sa inrautatiti pe termen lung starea sa de sanatate. Antibioticele trateaza bolile cauzate de bacterii, dar majoritatea bolilor copilariei sunt cauzate de virusuri ce nu necesita antibiotice. „Pentru a imbunatati imunitatea copilului si a tine la distanta sau sub control diversele viroze, eu indic utilizarea unui supliment nutritional de tip ortomolecular care imbunatateste apararea organismului. Se numeste VIUSID Solutie Orala si este de mult timp disponibil in farmaciile din Romania fiind perfect pentru prevenirea si complementarea tratamentelor medicamentoase ale infectiilor virale si respiratorii ale copiilor”, afirma Cercet. dr. Horatiu Albu.

Studiile arata, totusi, ca inca multi pediatri prescriu antibiotice (este adevarat ca cu tot mai multa tragere de inima) la indemnul parintilor care cred – intr-un mod cu totul eronat – ca acestea nu fac si rau. Tulpinile bacteriilor rezistente si multirezistente la antibiotice au inflorit! Mai mult, diabetul, sindromul metabolic, dar si alte boli chiar mai grave au inceput sa fie corelate cu utilizarea de tratamente antibiotice multiple in copilarie.

„Suplimentele nutritionale bazate pe micronutrienti – aminoacizi, vitamine, unele minerale si fitonutrienti secundari – sunt mai nou tot mai des concepute de diverse case farmaceutice pentru imbunatatirea sistemului de aparare a organismului si pentru lupta cu virusurile respiratorii. Uleiurile esentiale de menta si eucalipt, vitamina C, mierea, unii antioxidanti prezenti in ASBRIP amelioreaza inflamatiile mucoaselor tractului respirator si buco-amigdaliana, functionand ca un revulsivant si potent antispasmotic”, completeaza specialistul.