Dictamnus, planta rara folosita de grecii antici pentru sanatate si frumusete

Dictamnus este o planta aromatica intalnita in zonele muntoase ale Cretei. Nu creste in nici o alta parte a lumii si numeroasele tentative de a o cultiva in alte locuri in afara de Creta au dat gres, planta degenerand si pierzandu-si proprietatile terapeutice.

Denumirea stiintifica este Diktamnus origan. Cuvantul „origan” este stravechi, folosit chiar si de Hipocrate. Se speculeaza ca termenul „Diktamnos” provine de la denumirea muntelui „Dikti” din Creta de est, unde planta crestea din abundenta.

Medici renumiti ai timpurilor stravechi au apreciat Dictamnus ca pe o planta medicinala valoroasa, care a servit ca un panaceu pentru multe boli si ca tratament al ranilor.

Datorita proprietatilor sale fizice si chimice si in special elementului sau activ, carvacrol-ul (prezent in frunze si in varfurile inflorite), planta poate fi intrebuintata ca un produs medicinal care amelioreaza tulburarile digestive si durerile intestinale. Proprietatile curative ale plantei sunt certe, datorita cantitatilor de timol continute de partile sale aeriene.

Dictamus - Foto/ Wikipedia

Dictamnus este cules la primele ore ale diminetii, din iulie pana in septembrie, atunci cand infloreste.

Dictamnus cretan salbatic, datorita raritatii sale, este protejat prin Conventia de la Berna si culesul acestei plante este strict interzis. In retetele produselor cosmetice organice, Dictamnus nu este cules din muntii Cretei, acolo unde creste. Cantitatea de planta necesara productiei este plantata in culturi certificate organic.

Pana in prezent, Origanum Dictamnus nu a fost cercetata stiintific asa cum ar fi meritat, iar multe dintre proprietatile sale au ramas neexploatate.

Insa de curand, Departamentul de Stiinte farmaceutice al Universitatii din Atena a obtinut si a pus la dispozitia consumatorilor dovada vie a proprietatilor plantei.

Informatii oferite de www.doctoribu.ro