7 dureri fizice care sunt provocate de emotii adanci

Durerile pe care le resimtim la nivel fizic au adesea cauze emotionale profunde. Durerile sunt de fapt un serios semnal de alarma ca trebuie sa fim foarte atenti la noi insine ca un intreg minte, corp si spirit. In general, durerile ne arata ca trebuie sa avem mai multa grija de noi insine si ca incercarea de a ne vindeca doar la nivel fizic este incompleta, daca nu reusim sa integram si partea noastra emotionala.

Din punct de vedere metafizic, durerile sunt vocea corpului nostru emotional, resimtite la nivel fizic. Invata sa iti intrebi corpul: Ce vrei tu sa imi transmiti prin aceasta durere? La nivel intuitiv, sigur vei afla un raspuns si, din punct de vedere metafizic, este bine sa il iei in calcul.

Iata ce pot sa semnifice cele mai comune dureri fizice pe care cu totii le resimtim la un moment dat in vietile noastre:

1. Dureri de cap = Prea mult stres

Durerile de cap pot fi cauzate de stresul de zi cu zi. Durerile de cap pot fi un semnal de alarma pe care corpul ti-l transmite ca trebuie sa te odihnesti, sa te detasezi, sa iei lucrurile din viata ta mai usor, sa gasesti moduri de a te relaxa. Adesea, durerile de cap apar pe fond de oboseala sau stres emotional foarte intens.

Durerile de cap atrag atentia asupra unui intens conflict interior ce pare fara solutii, sunt un semn al unui blocaj si trebuie luate in seama si din punct de vedere emotional. Durerile de cap iti atrag atentia ca ar trebui sa te indeaprtezi de lucrurile sau oamenii care iti fac rau si sa ai mai multa grija de tine. Din toate punctele de vedere - alimentatie, aspecte placute care iti dau satisfactie, hobbyuri, plimbari, oameni grijuli.

Dureri si tensiuni la nivelul gatului = Inflexibilitate in gandire

Durerile la nivelul gatului pot sa semnifice anumite probleme pe care la nivel emotional le avem cu cineva care in opinia noastra ne-a facut rau. Durerile la nivelul gatului semnifica dificultatea de a ierta si inflexibilitatea in gandire.

Louise Hay arata ca durerile cervicale si la nivelul gatului reprezinta lipsa de flexibilitate si inabilitatea de a vedea ambele laturi ale unei probleme. Cand putem vedea multi-perspectival, intelegem si modul de a actiona al altor persoane, iar iertarea si eliberarea de presiuni ale trecutului se intampla cu usurinta.

Dureri la nivelul umerilor = Cari dupa tine o povara emotionala

Durerile de la nivelul umerilor pot sa indice faptul ca fiinta noastra emotionala se confrunta cu o povara emotionala presanta si dureroasa.

Daca simtim dureri presante in zona umerilor ar trebui sa ne intrebam: Suntem oare prea inflexibili in gandire? Suntem prea rigizi? Oare am luat prea multe responsabilitati asupra noastra? Durerile de la nivelul umreilor indica faptul ca ar trebui sa avem grija de emotiile noastre, ar trebui sa intelegem ce ne indurereaza si sa incercam sa cautam solutii constructive pentru a rezolva o problema. A vorbi cu cineva de incredere este intotdeauna de ajutor. Caldura si deschiderea cuiva care vrea sa ne asculte va lua mereu din greutatea care sta pe umerii nostri si ne va da momente de eliberare si imputernicire.

Dureri in partea superioara a spatelui = Sentimente de singuratate

Cand simtim dureri intense in partea superioara a spatelui, e posibil ca din punct de vedere emotional sa ne simtim foarte singuri, pentru ca nu avem destul suport emotional din partea unei persoane dragi. Aceste dureri mai semnifica sentimentul de a fi nedorit/a, respins/a, neadecvat/a, nevazut/a, neauzit/a.

Din punct de vedere emotional, astfel de sentimente de insingurare provoaca rani adanci. Primul pas spre rezolvarea acestei probleme este acela de a incerca sa stabilim o stare de conexiune mai adanca cu noi insine, adica a ne deveni prieteni si a ne oferi suportul emotional pe care ceilalti par sa nu ni-l poata oferi, din igonoranta, neputinta sau nestiinta. Al doilea pas ar fi acela de a da o sansa oamenilor din jur si de a incerca sa stabilim conexiuni mai profunde si mai sigure cu oameni care MERITA!

Dureri in zona inferioara a spatelui = Ingrijorarea cu privire la bani

Durerile din zona inferioara a spatelui semnifica ingrijorare si apasari emotionale pe teme financiare. Cand constientizam o astfel de problema este bine sa vorbim despre temerile noastre cu cineva de incredere si apoi, daca este posibil impreuna, sa incercam sa gaim solutii constructive.

Privind cu mai multa detasare o problema, reusim sa ne detensionam la nivel mental, si facem loc astfel unor noi oportunitati si idei care ne pot scoate din situatia ingrijoratoare in care ne aflam.

