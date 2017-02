Cartea "Trezirea celulara" este disponibila pe site-ul elefant.ro



Cum pastreaza corpul uman lumina - si cum o creeaza.

Ce-ati zice daca ati avea in voi capacitatea sa va vindecati de orice afectiune? Aceasta carte, publicata la editura For you, spulbera multe dintre miturile existente in prezent, cu privire la sanatate si boala si prezinta o viziune logica si inspirata asupra corpului omenesc si a vindecarii. De orice ati suferi, aveti in voi potentialul sa va vindecati. Daca va bucurati de o sanatate minunata, va puteti ilumina constiinta, in moduri care depasesc orice imaginatia. Oricare v-ar fi situatia actuala, veti reusi sa intrati intr-o stare de adevarata conectare cu cine sunteti cu adevarat, cu potentialul de a va crea propria realitate.

Capacitatile omului sunt mult mai mari decat ne putem imagina, ele fiind intrinsec legate de ceea ce se intampla in noi, la nivel celular. Fiecare dintre trilioanele de celule din uluitoarele noastre corpuri are capacitatea de a detine si utiliza lumina sub forma de biofotoni - articule subatomice ale luminii. Cand este luminata o celula, este luminat si ADN-ul ei, ceea ce ne deschide calea spre intelepciunea universala, existenta in matricea sa. Punand in acord microcosmosul (celula), cu macrocosmosul (energiile universale), ne deschidem spre adevarata noastra natura si ne implinim maretul potential.

In ultimii 35 de ani, Barbara Wren a cautat sa inteleaga cine suntem cu adevarat si cum ne functioneaza, de fapt, organismul. Ea preda si tine prelegeri de 27 de ani, aratandu-le oamenilor o alta cale spre vindecare, prin tehnici de nutritie si de redobandire a sanatatii. Autoarea a crezut intotdeauna ca singurul mod de a reveni la intregul care suntem si la fericire, in cadrul legilor si ritmurilor universale, este acela prin care omul, regasindu-si legatura cu propria intelepciune interioara, devine constient de puterea lui. Barbara Wren este fondatoare a College of Natural Nutrition (Colegiul de Alimentatie Naturala).

Autor: Barbara Wren