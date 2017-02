Stilul de viata reprezinta suma alegerilor pe care le faci in fiecare zi, iar alegerile sanatoase sunt un angajament pe termen lung, pe care il poti incepe cu pasi mici in fiecare zi. De la nutritie la exercitii fizice, sunt foarte multe aspecte care joaca un rol important in sanatatea corpului.

Respecta principiile de mai jos, iar corpul tau iti va multumi:

1. Fa sport!

Activitatea fizica are numeroase beneficii asupra corpului si nu consta neaparat intr-un abonament la sala, exista nenumarate modalitati prin care poti include miscarea in activitatea zilnica: exercitii acasa, mersul pe jos in drum spre birou sau utilizarea scarilor in detrimentul liftului.

2. Relaxeaza-te!

Relaxarea si odihna sunt esentiale pentru un stil de viata sanatos si pentru un nivel optim de energie si productivitate pe tot parcursul zilei. Incearca sa iti asculti organismul si sa ii oferi suficient timp sa se refaca dupa fiecare zi.

3. Elimina stresul!

Elimini stresul din viata ta prin cateva activitati zilnice, cum ar fi: practicarea unui sport care iti place sau chiar mersul pe jos, yoga si meditatie. Testeaza pana gasesti cea mai eficienta metoda pentru tine.

4. Priveste jumatatea plina a paharului si gandeste pozitiv. Face minuni!

5. Mananca sanatos!

Alimentatia corecta si sanatoasa trebuie sa faca parte din stilul tau de viata. Consuma cat mai multe alimente integrale si naturale si incearca sa elimini mancarea semipreparata. Nu uita ca ai nevoie si de proteine, grasimi si carbohidrati, asa ca adopta o dieta cat mai variata care sa iti asigure nutrientii necesari pentru buna functionare a organismului. Incearca un suc natural plin de vitamine, minerale enzime.

Cresterea imunitatii

Alimentatia si stilul de viata echilibrat contribuie la cresterea imunitatii in sezonul rece. Adopta o dieta echilibrata, bogata in fructe, legume si cereale integrale si saraca in grasimi saturate.

Corpul tau are nevoie de vitamine, minerale, probiotice, calciu etc. Vitamina C se gaseste in portocale, grapefruit si alte fructe de sezon; Vitamina A in morcovi, lactate, fructe si legume verzi; minerale precum zinc pot fi luate din carne, peste, fructe de mare, produse lactate, ficat, cereale, fasole uscata, produsele din soia sau nuci; iar seleniul se gaseste in peste, nuci, seminte de floarea soarelui, cereale, carne, oua.

Probioticele naturale se gasesc in iaurturi probiotice, chefir, usturoi, ceapa, muraturi, banane sau ovaz.

Pe langa toate aceste alimente, iti recomandam sa consumi si sucurile verzi si portocalii de la Cold Pressed Juicery care sunt bogate in nutrienti si contribuie la cresterea si intarirea sistemului imunitar.

Foto homepage: Pexels