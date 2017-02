Enzimele digestive: Secret de aur pentru corpul tau

Constientizezi ce impact are simplul act de a manca asupra corpului tau? Tot ceea ce mancam, fie ca este vorba despre un sandvis sau o salata, ii cere corpului un anume nivel de energie pentru a digera. De aceea enzimele digestive sunt vitale pentru buna functionare a sistemului digestiv.

Ajuta stomacul in digestie si te scapa de balonare. Este indicat astfel sa introduceti mai multe enzime digestive in alimentatia voastra zilnica. Datorita importantei majore pentru sanatatea sistemului nostru digtestiv, am putea spune ca aceste enzime sunt foarte valoroase, asa de valoroase ca le-am putea asemui cu aurul.

Ce sunt enzimele digestive?

Enzimele digestive sunt proteine care descompun macromoleculele mancarii si astfel faciliteaza absorbtia lor de catre organism, prin intermediul intestinelor, explica Dr. Vincent Pedre, autorul cartii Happy Gut.

Corpul produce o varietate de enzime digestive, de la trans-aminazele din saliva care ajuta la descompunerea carbohidratilor, pana la proteaze care descompun proteine si lipazele din intestinul subtire care descompun grasimile.

Enzimele tale digestive descompun mancarea in esenta, astfel incat tu sa poti absorbi totul, fie ca este vorba despre proteine sau vitamina C. Daca nu ai suficient de multe enzime in corp, acea salata pe care ai consumat-o, nu iti aduce atat de multe beneficii pe cat crezi.

Foto: Shutterstock/ Melodia plus photos

Cum stii daca ai destule enzime in organism?

Marea majoritate a oamenilor nu au destule enzime digestive. Majoritatea dintre noi nu avem intestine care sa functioneze la nivelul optim, din cauza mancarii pe care o consumam si care degradeaza chimicalele de care avem nevoie in organism.

Potrivit doctorului Will Cole, „De vreme ce majoritatea enzimelor sunt produse in intestinul subtire, sindromul intestinului iritabil, SIBO sau cresterea candidei pot duce la deficiente la nivelul enzimelor digestive. Asa incat, daca vrei sa iti vindeci intestinele sau sa le ajuti sa functioneze bine, ar trebui de asemenea sa consumi mai multe enzime digestive.” Persoanele care se baloneaza usor ar putea sa sufere din cauza lipsei acestor enzime benefice din organism.

Intestinul subtire poate deveni supra-populat cu bacterii atunci cand echilibrul obisnuit al acestuia este deranjat, iar bacteriile intestinale încep sa se reproduca in mod necontrolat. Dar de ce se intampla asta?

Deseori, persoanele care sufera de SIBO tind sa aiba o dieta cu un continut bogat de carbohidrati, alimente rafinate, alcool, alimente procesate etc. Aceste alimente hranesc bacteriile si favorizeaza descompunerea acizilor grasi, ceea ce duce producerea de gaze intestinale si instalarea balonarii, scrie Extremesilver-blog.com

Adaugand enzime digestive alimentatiei noastre, ne ajutam sistemul in procesul sau de digestie si absorbtie. Te vei simti de asemenea cu mult mai multa energie de viata.

Salata de naut cu microplante (acestea sunt considerate a fi foarte bune enzime digestive) Foto Pixabay.com

Cum poti sa iti iei enzimele digestive din mancare?

Vegetalele crude sunt bogate in enzime, de asemenea fructele precum papaya sau ananasul. In ceea ce priveste ananasul, ai grija sa consumi si mijlocul acela tare pe care majoritatea oamenilor il arunca. Acolo se afla enzimele digestive de care ai nevoie. Avocado este de asemenea foarte bun pentru alimentatie si o sursa excelenta de lipaze.

Fiindca enzimele sunt sensibile la caldura, a incorpora vegetale crude la fiecare masa este o modalitate simpla prin care poti sa imbunatatesti consumul de enzime.

Adauga niste micro-verdeturi in supa ta sau in salata ta, sau coriandru peste legumele calite. Vezi cum iti va raspunde corpul tau la asemenea tratament regal. :)