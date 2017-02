Durerile de spate pot fi prevenite si tratate! HARTA DURERILOR DE SPATE pe zone

Desi durerile de spate sunt atat de neplacute, totusi venim cu vesti bune: in functie de localizarea lor veti descoperi cum le puteti preveni sau trata.

Durerile de spate sunt destul de frecvente si pot avea caractere diferite, caractere pe care este bine sa le observati, caci ar putea fi de mare folos medicului dumneavoastra: cand apare durerea, daca aceasta se repeta, intensitatea durerii si localizarea acesteia, precum si modalitatile in care aceasta cedeaza.

Harta medicala a durerilor de spate: ce ar trebui sa stim in functie de localizare

Localizarea durerilor de spate ne poate aduce informatii atat cu privire la cauzele acestora, cat si la posibile metode de tratament.

La nivelul spatelui intalnim muschi, oase, ligamente si articulatii, nervi si vase de sange, precum si alte tipuri de tesuturi si tesut gras. Asadar o durere localizata la nivelul spatelui poate sugera afectarea unora dintre aceste “componente”, insa va propunem un mic ghid pentru o orientare mai usoara.

In functie de localizarea lor, putem imparti zonele de durere astfel:

De cele mai multe ori aceste dureri au caracter de arsura, dar se pot simti si ca presiune sau junghi, uneori pot iradia in zona capului (ameteli, dureri de cap, tulburari de auz, de vedere etc.) sau a bratelor ori se pot simti ca furnicaturi/amorteli in brate, care se pot transmite pana la nivelul degetelor.

Durerile de spate din zona cervicala

Cele mai frecvenete cauze ale acestor dureri constau in:

Dureri musculare, prezente la cei care lucreaza mult cu bratele sau care petrec timp indelungat pe scaun. Adesea aceste dureri cuprind si umerii.

Dureri musculo-articulare, prezente in urma exercitiilor fizice. Acestea mai pot sa apara in cazul unor boli degenerative;

Dureri puternice care se asociaza cu afectiuni ale coloanei cervicale: spondiloza cervicala, hernie de disc cervicala, tasari vertebrale, deplasari de vertebre etc. Toate acestea pot irita si nervii paravertebrali, durerile putand iradia in zona capului, a urechilor sau chiar in zona bratelor pana la degete. Va recomandam sa cititi si articolul:

Dureri inflamatorii, care pot afecta atat oasele ori articulatiile (de exemplu cele reumatologice), dar si tesuturile moi (de exemplu inflamarea unui nodul de grasime numit lipom, inflamatii ale partilor moi etc.).



Cand trebuie sa ne adresam medicului?

Atunci cand durerile reapar si prezinta aceleasi caractere ori cand sunt intense ar trebui sa ne prezentam medicului. Porniti cu ganduri pozitive, nu este obligatoriu sa aveti o afectiune grava, de multe ori kinetoterapia poate rezolva multe din cauzele durerilor cervicale, gimnastica medicala fiind recomandata chiar si in cazul unor tipuri de hernii de disc.

Cum tratam durerile de spate de la nivelul cefei?

In functie de cauza care sta la baza durerii si tratamentul trebuie orientat.

De cele mai multe ori insa durerile de spate cervicale se amelioreaza sau trateaza cu:

Unguente antiinflamatorii aplicate local sau antiinflamatorii generale (ibuprofen, paracetamol etc.);

Kinetoterapie – aceasta este si preventiva, ajutandu-va sa evitati posibile afectiuni, fiind cu precadere recomandata persoanelor care au o viata sedentara sau obisnuiesc sa petreaca mult timp stand pe scaun;

Fizioterapia;

Pozitia in care dormiti: cititi mai multe informatii in acest articol: 8 POZITII: afla cum SA DORMI ca sa te vindeci!

Tratament specific pentru bolile cronice, cum ar fi cele reumatologice, autoimune, osteoporoza etc.;

Uneori interventia chirurgicala, recomandata mai ales in cazul unor tipuri grave de hernii de disc;

Terapia craniosacrala este foarte apreciata;

Reflexologia sau acupunctura;

Noi va recomandam gimnastica medicala inca de la primele simptome: poate face minuni. Iata si cateva recomandari de exercitii video aici: Exercitii de kinetoterapie pentru coloana

