5 ceaiuri care inlocuiesc cu succes medicamentele din farmacii. Beneficiile lor sunt de necontestat

O banala raceala, migrenele sau durerile menstruale - toate pot fi tratate cu succes fara nicio pastila, ci doar cu ajutorul unor ceaiuri cu efecte dovedite.

In natura vei gasi mereu remediile cu cele mai putine contraindicatii. Functioneaza cu adevarat, insa nu au si ingrediente ascunse. Desi exista anumite contraindicatii si in cazul unor ceaiuri, cert este ca ele sunt mult mai sanatoase decat orice medicament si, atata vreme cat tratamentul da rezultate, poti renunta la dulapul tau cu medicamente pentru guturai, diverse dureri sau suplimente pentru imunitate. Iata cateva ceaiuri care pot inlocui pilulele din farmacii:

1. Un remediu folosit de sute de ani cu rezultate de necontestat

O singura planta si zeci de produse utile: unguent, tinctura, sirop, ceai si multe alte produse naturiste cu beneficii multiple. Este vorba despre galbenele, micile flori cu proprietati uimitoare care te ajuta sa ai un organism puternic si alunga o multime de afectiuni.

Citeste acest articol complet si complex despre binecunoscutul ceai de galbenele pentru a-i afla absolut toate beneficiile. Acolo vei descoperi, de pilda, ca o cana de ceai de galbenele poate sa ia locul calmantelor pe care le iei lunar pentru durerile menstruale. Tot de acolo vei afla si cum poti folosi in beneficiul tau alifia de galbenele, tinctura, dar si cum sa o utilizezi pentru a trata acneea, pentru a estompa pungile de sub ochi sau pentru a preveni aparitia ridurilor.

2. Alunga in cateva minute migrenele puternice

O multime de persoane, in special femei, spun ca s-au obisnuite cu migrene aproape permanente. Perioadele de stres, oboseala acumulata in timp, aglomeratia orasului, dar si alti factori care tin de sanatatea fiecarui individ in parte pot provoca dureri de cap intense, care nu se dau duse nici cu cele mai puternice calmante.

Un ceai care chiar da roade este cel de rozmarin, abilitatea de a alunga durerile fiind poate cea mai cunoscuta proprietate a sa. Bea o cana de ceai de rozmarin si in 10, maximum 15 minute durerea se va estompa.

3. Un organism puternic fara suplimente scumpe si pline de conservanti

Un sistem imunitar puternic te va proteja de boli si te va ajuta sa treci peste sezonul racelii si gripei fara sa fii tintuita la pat. Mai multe ceaiuri sunt recomandate pentru a intari sistemul imunitar, asa ca ai de unde alege, in functie de ce iti place tie mai mult.

Cele mai bune ceaiuri pentru intarirea sistemului imunitar sunt ceaiul de papadie, de musetel si de ginseng, noteaza livestrong.com. Adevarate tonice pentru imunitate sunt si ceaiul de echinacea, dar si cel de catina. Indulceste-le cu miere de albine in loc de zahar, insa nu uita ca mierea trebuie adaugata in ceai cand acesta se mai raceste, pentru ca temperaturile inalte ii distrug proprietatile. Adauga si o felie de lamaie, fruct recunoscut pentru continutul ridicat de vitamina C.

4. Un ceai cu efect linistitor inainte de culcare si vei uita complet semnificatia cuvantului insomnie

Daca suferi de insomnie si noptile nedormite incep sa iti afecteze puterea de concentrare si starea de spirit, nu inseamna neaparat ca trebuie sa apelezi la somnifere. De cele mai multe ori, aceste pastile vor face dificila trezirea de dimineata si aproape toata ziua te va insoti o senzatie de ameteala. Incearca in locul acestora un ceai de lavanda sau de valeriana.

Aceste doua ceaiuri sunt calmante foarte eficiente si in maximum jumatate de ora vei adormi bustean. Mai mult, a doua zi nu te vei mai trezi cu ameteli, ci foarte usor si vei fi foarte bine odihnita. Fii, insa, atenta la cantitati. Citeste si respecta instructiunile de pe ambalaj, ceaiul de valeriana in special este foarte puternic si nu trebuie consumat in cantitati mari.

5. Pune pe fuga raceala cu ceaiuri in loc de pastile

Este deja stiut ca pentru a trata raceala trebuie sa consumi multe lichide, insa nu toate ceaiurile sunt la fel de bune pentru a trata tusea, nasul infundat si celelalte simptome ale racelii. Cele mai bune remedii sunt ceaiul de menta, de ghimbir, de scortisoara, de cuisoare si de coada soricelului.

Ce alte ceaiuri care pot inlocui medicamentele mai stii?

